Archivo - Geely Holding logra un récord de 3 millones de vehículos vendidos hasta septiembre, un 12,6% más - GEELY - Archivo

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Zhejiang Geely Holding Group ha comercializado más de 3 millones vehículos durante los nueve primeros meses de 2026, lo que supone un 12,6% más que en el mismo periodo del año anterior y un nuevo récord para este periodo, según ha informado la compañía.

Con estos datos, prácticamente iguala los más 3,02 millones de vehículos que entregó todo el conglomerado chino el año pasado, cuando creció un 39% más que el año anterior.

Los vehículos de nueva energía (eléctricos + híbridos enchufables), representaron el 59,7% de las ventas totales del grupo entre enero y septiembre, con 1,79 millones unidades vendidas, en un periodo marcado por la expansión internacional de sus marcas y el avance de su estrategia de electrificación.

El consejero delegado de Zhejiang Geely Holding Group, Andy An, ha destacado que superar los tres millones de unidades comercializadas constituye un hito para la compañía, aunque ha subrayado que el volumen de ventas no es un objetivo en sí mismo.

"Superar los tres millones de vehículos vendidos en los nueve primeros meses del año supone un hito importante, pero el volumen de ventas no es un objetivo en sí mismo. Este resultado refleja la solidez de una estrategia que respalda a negocios diferenciados mediante tecnologías avanzadas y capacidades operativas adaptadas a cada mercado", ha mostrado Andy An.

GEELY AUTO VENDE MÁS DE 2,2 MILLONES DE VEHÍCULOS

Por su parte, Geely Automobile Holdings Limited, la matriz del grupo, registró unas ventas de más de 2,23 millones vehículos en los nueve primeros meses del año, un 3% más que en el mismo periodo de 2025 y también un récord para este intervalo.

De ese total, la firma asiática destaca que más de 1,32 millones de modelos correspondieron a vehículos electrificados (eléctricos o híbridos enchufables), un 14% más en términos interanuales. Estos modelos representaron el 59,3% de las ventas totales de Geely Auto durante el periodo analizado.

La evolución de las ventas internacionales fue uno de los principales factores destacados por la compañía. Geely Auto comercializó 797.670 ejemplares fuera de su mercado de origen entre enero y septiembre, lo que supone un incremento del 169% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

Solo en septiembre, las ventas internacionales alcanzaron las 106.685 unidades, por encima de los 100.000 vehículos mensuales por cuarto mes consecutivo. Además, las exportaciones internacionales de vehículos de nueva energía de Geely Auto sumaron 484.086 unidades, equivalentes al 61% de sus ventas internacionales, según los datos facilitados por el grupo.

La compañía pretende continuar ampliando su presencia en los mercados internacionales como su llegada a Canadá en 2027, mediante modelos con un interesante desarrollo tecnológico, accesibilidad para todos los públicos y la apuesta por propulsiones sostenibles, así como con el inicio de producción de coches en Europa en los próximos años por medio de su acuerdo con Ford en la localidad valenciana de Almussafes.