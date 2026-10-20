General Motors cae un 5% en Bolsa pese a elevar sus ganancias del tercer trimestre hasta 2.968 millones

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MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

General Motors registró un beneficio neto de 3.335 millones de dólares (2.968,15 millones de euros) en el tercer trimestre del año, lo que supone más que duplicar las ganancias del mismo periodo del año anterior, según ha informado este martes.

Los ingresos se elevaron un 2,9% interanual, hasta superar los 50.000 millones de dólares (44.500 millones de euros). Pese a este incremento, la firma ha caído más de un 5% al arranque de la sesión bursátil de Nueva York.

De su lado, el resultado operativo (Ebit) ajustado se ha situado en 4.106 millones de dólares (3.654,34 millones de euros), un 21,6% por encima del tercer trimestre de 2025, con un margen Ebit del 8,2% (1,3 puntos porcentuales más que un año atrás).

El consejo de administración de General Motors ha anunciado este martes un dividendo trimestral por un importe de 0,18 dólares (0,1602 euros) por acción, pagadero el próximo 17 de diciembre de 2026 a los titulares de acciones ordinarias de la compañía.

La empresa también anunció que ha completado el programa de recompra de acciones por valor de 6.000 millones de dólares (5.340 millones de euros), anunciado en enero de 2026, y su consejo de administración ha aprobado una nueva autorización plurianual de recompra de acciones por valor de 20.000 millones de dólares (17.800 millones de euros).

"La nueva autorización de recompra de acciones plurianual por valor de 20.000 millones de dólares que anunciamos hoy demuestra aún más el compromiso de nuestro consejo de administración de generar un mayor valor para los accionistas", ha resaltado la consejera delegada de General Motors, Mary Barra.

REVISA PREVISIONES PARA EL CIERRE DEL AÑO

En este contexto, General Motors ha elevado sus previsiones para el cierre del año, en el que ahora espera unas ganancias de entre 8.900 y 9.500 millones de dólares (7.921 y 8.455 millones de euros) frente al rango de entre 8.400 y 9.800 millones de dólares (7.476 y 8.722 millones de euros) que calculaba con anterioridad.

A su vez, prevé que el flujo de caja operativo del segmento automotriz oscile entre 17.300 y 20.300 millones de dólares (15.397 y 18.067 millones de euros), basándose en su previsión actualizada y en el impacto de los ajustes registrados en lo que va de año.

"GM está teniendo un buen desempeño y estamos trabajando arduamente para mantener nuestro impulso a pesar de las crecientes presiones inflacionarias mediante inversiones estratégicas en nuevos productos y servicios, y a través de una mejor calidad y eficiencia operativa", ha subrayado la consejera delegada.