Google Maps añade los 240 puntos de carga de Cargacoches a su aplicación

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cargacoches ha llegado a un acuerdo con Google Maps para que sus casi 60 puntos más los de otros propietarios gestionados por Charge and Parking que sumarían en total 240, figuren en esta aplicación con información en tiempo real.

Identificados como Charge and Parking Charging stations, ya está disponible y en tiempo real toda la información que un conductor necesita para emprender con completa seguridad un viaje largo en coche eléctrico como, por ejemplo, las tomas disponibles, potencia, tipo de conector y si está libre u ocupado. No obstante, a través de la app Charge and Parking, disponible en la Apple Store y Google Play, se puede reservar la recarga.

Los usuarios pueden indicar comentarios, subir reseñas, incluir fotos y calificar las ubicaciones para ayudar a otros conductores. El uso de Google Maps para eléctricos es muy sencillo, solo es necesario entrar desde la aplicación para móvil o desde el ordenador en la web, y escribir en el buscador palabras clave como "carga EV en" o a través del filtro "cargador vehículos eléctricos". En el mapa aparecerán entonces distintos puntos con el símbolo de la carga eléctrica, con todas sus características y disponibilidad.

En palabras de José Ramón Ricoy, director general de Cargacoches, "Google Maps es el nuevo compañero de viaje inseparable y más si tu coche es eléctrico y tienes que planificar tu ruta en función de los puntos de recarga. Por eso decidimos que nuestros puntos, la mayoría de ellos situados en las principales carreteras, tenían que aparecer en Google Maps para facilitar aún más la adopción del vehículo eléctrico y animar a los reticentes".

"Actualmente contamos más de 5.000 usuarios registrados en nuestra aplicación Charge and Parking y esperamos que este acuerdo con Google Maps haga crecer exponencialmente esta cifra", ha señalado Cargacoches.

La compañía busca en 2021 seguir creciendo con la red de recarga rápida y ultrarrápida desplegada en los últimos años no solo en las principales vías españolas, sino también en ayuntamientos, estaciones de montaña, playas y ciudades para favorecer el uso del vehículo eléctrico.

A pesar de la pandemia, la empresa prevé a corto plazo la apertura de 20 puntos ya terminados y pendientes únicamente de suministro eléctrico en la A-2, A-4 y AP-7.