Groizard (IDAE) asegura que se han movilizado 800 millones para el Moves III y que hay más fondos

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), Joan Groizard, ha señalado que se han movilizado, a través del IDAE, 800 millones de euros para el Plan Moves III, de impulso a la movilidad eléctrica, y ha asegurado que hay más presupuesto para ejecutar más proyectos.

En el marco del III Simposio del Observatorio de la Movilidad y las Ciudades, organizado por El Español e Invertia, Groizard indicó que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia servirá para cambiar el modelo económico, con subvenciones para la electrificación y con planes para las zonas de bajas emisiones de las ciudades.

Además, indicó que España cuenta con más de 1.500 millones de euros para el desarrollo de la cadena de valor del hidrógeno renovable, incluyendo el estudio de nuevos vehículos alimentados por esta fuente de combustible. "Queremos que en España se fabrique, se testee y se genere industria en torno a la movilidad sostenible", subrayó.

El directivo hizo hincapié en la apuesta del Gobierno por el transporte público, la gratuidad de los servicios de Cercanías de tren, las bonificaciones en servicios de AVE, y otras ayudas en el transporte urbano y metropolitano.

"Ahora hay que seguir adelante con medidas de movilidad sostenible que permitirán ahorrar combustible y por tanto, dependencia del exterior. En crisis de petróleo anteriores no teníamos los recursos y las soluciones para hacerle frente, por eso, hoy no tenemos excusa para no hacerlo", sentenció.

MERCADO ESPAÑOL

Por su parte, el director general de Kia en España, Eduardo Dívar, anticipó que las matriculaciones de automóviles en España no volverán a volúmenes de 1,2 millones de unidades hasta 2025 y señaló que el año que viene todavía se mantendrá la crisis de microchips y de materias primas.

Ante esta escasez de suministro y la incertidumbre económica, el directivo indicó que las entregas de vehículos en España oscilarán entre las 850.000 y las 900.000 unidades el próximo ejercicio. En cuanto a Kia, Dívar resaltó el objetivo de la marca de ser electrificada y de dejar de vender coches de combustión en la Unión Europea para 2035.

Por su parte, el director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Stellantis Iberia, José Antonio León Capitán, apuntó que las ayudas concedidas al grupo Stellantis en el marco del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Vehículo Eléctrico y Conectado (Perte VEC) han permitido readaptar las plantas de Vigo y Madrid, mejorando la eficiencia de la línea y evolucionando el taller de baterías, y en Zaragoza servirán para adaptar la línea a un nuevo modelo que incrementará el volumen de producción.

Sin embargo, León Capitán apuntó que el Perte VEC "no es el paso más importante" que se necesita por parte del Gobierno, puesto que este tiene un horizonte temporal, un plazo "insuficiente" para lo que necesita su grupo automovilístico en España.

De su lado, Carlos Sotelo, consejero delegado de Silence, apuntó que, en las ciudades, donde el coche forma parte inamovible de este escenario, "el objetivo es la movilidad de cero emisiones, por ello, el vehículo de cuatro ruedas está obligado a cambiar".

En esta línea, resaltó que Silence ha desarrollado un nanocoche de cuatro ruedas, capaz de transportar a una persona y que ha sido ideado para su uso en ciudad. Este modelo se lanzará en el primer trimestre del año que viene.