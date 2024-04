Hereu anuncia que en mayo se lanzará la convocatoria del Perte VEC III, dotado con 500 millones

Anfac reclama medidas habilitantes para impulsar la descarbonización del sector de vehículos pesados y autobuses



MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha anunciado este jueves que en el mes de mayo se lanzará la tercera convocatoria para otorgar los fondos del el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica para el desarrollo de un ecosistema para la fabricación del Vehículo Eléctrico y Conectado (Perte VEC III), dotado con 500 millones de euros.

"Quiero anunciar que en el mes de mayo lanzamos la convocatoria del Perte VEC III, dotado con 500 millones de euros, 300 de subvención, 200 de préstamo. Y siempre lo digo, yo creo que los Pertes, su mayor éxito es que se agoten, y por tanto les animo a seguir presentando proyectos de transformación en todo el sector, porque dedicamos ahora 500 millones y en el segundo semestre, en el Perte VEC IV, dedicaremos 1.250 millones, en su mayoría préstamos, pero también con subvención", ha señalado Hereu en el I Foro Anfac del Vehículo Pesado y Autobús "Conduciendo el mañana".

Asimismo, ha recordado que con la primera y segunda convocatoria del Perte VEC, en secciones A y B, de baterías y cadena de valor, ya se han invertido 1.624 millones de euros, por lo que ha sostenido que desde su departamento se están destinando fondos para la electrificación de la movilidad del transporte en España.

"El más interesado en que la demanda de vehículo electrificado vaya aumentando también soy yo, porque estamos invirtiendo muchos millones en Pertes para modificar procesos productivos hacia la electrificación de la movilidad", ha dicho el ministro.

Al mismo tiempo, Hereu ha respondido a las reclamaciones lanzadas desde Anfac, que pide tener en cuenta la competitividad a la hora de regular e implantar medidas para la descarbonización del sector del transporte pesado y del autobús, ya que afecta a la competitividad de España.

"Soy muy consciente que la competitividad también se juega en la eficacia y eficiencia del transporte por carretera. Que nuestras exportaciones al resto de Europa van muy vinculadas al transporte por carretera, como en la otra dimensión de mi cartera, yo sé que los millones de personas que movemos en turismo tiene mucho que ver también con su industria", ha dicho al dirigirse a miembros del sector del transporte presentes en el evento.

Asimismo, se ha referido a la nuevas medidas aprobadas en el Parlamento Europeo para la reducción de emisiones de CO2 en vehículos pesados. "Las directrices son muy claras y es evidente que son irreversibles y, por tanto, no son variables, sino que son parámetros a los que nosotros tenemos que ir, porque es evidente, por muchas razones, que la lucha por la descarbonización, la lucha contra el cambio climático es un elemento fundamental", ha añadido.

"DESCARBONIZACIÓN ALINEADA CON LA COMPETITIVIDAD"

De su lado, desde la patronal de fabricantes de vehículos han pedido que las medidas implantadas para la descarbonización del sector de vehículos pesados y de transporte por carretera vayan "alineadas" con la competitividad del sector a nivel europeo.

"No es lo mismo un autobús de la EMT, aquí en Madrid, que uno que tiene que ir desde aquí a Barcelona. No es lo mismo un camión de servicios municipales que uno que lleva naranjas de Valencia a Toulouse. La descarbonización tiene que estar alineada con la competitividad. Reducir emisiones no puede significar ser menos competitivos", ha dicho el presidente de Anfac, Wayne Griffiths.

Asimismo, ha pedido al Gobierno más apoyos para incentivar la demanda de vehículos electrificados en este sector que impulsen la descarbonización a través de medidas habilitantes. "No lo podemos y no lo queremos hacer solos", ha dicho Griffiths. En este sentido, se ha referido a la falta de un sustituto en el Plan Moves de ayuda a la transformación de vehículos industriales hacia tecnologías cero emisiones.

"Fijar objetivos es fácil. Lo difícil es diseñar medidas y recursos suficientes para alcanzar estos objetivos. Como presidente de Anfac estoy muy preocupado, porque las ayudas para renovar los vehículos pesados terminan la próxima semana, el 30 de abril. No puede ser que dentro de unos días se acabe el actual Plan Moves Mitma y no tengamos un plan alternativo en vigor", ha reclamado Griffiths.

Asimismo, sobre las nuevas restricciones a las emisiones de CO2 aprobadas este mes por el Parlamento Europeo que establecen una reducción de CO2 del 90% para vehículos pesados en 2040, Griffiths ha indicado que la Unión Europea "debe priorizar una transición ordenada hacia la descarbonización".

"La estabilidad y la seguridad son clave para el progreso, la prosperidad y el empleo. En este sentido necesitamos el apoyo del Gobierno de España", ha añadido.

HOJA DE RUTA PARA LA DESCARBONIZACIÓN

Por último, el director general de Anfac, José López-Tafall ha remarcado que el pasado mes de octubre, la asociación presentó una hoja de ruta con siete líneas de actuación para lograr cumplir con las medidas exigidas desde Europa para la descarbonización del sector del vehículo pesado, que, ha recordado, aporta el 4,8% del PIB nacional y emplea a 600.000 personas en España.

En este sentido ha destacado en su presentación algunas de las líneas que se centran en impulsar al mercado, en proponer una fiscalidad favorable para facilitar la transición del transporte hacia las cero emisiones, en impulsar el avance del desarrollo en la infraestructura de recarga y repostaje para el vehículo pesado y en las que proponen ayudas fiscales I+d+i en el sector.

Al mismo tiempo ha pedido la creación de una mesa de trabajo de descarbonización del vehículo industrial y pesado con las administraciones públicas, "que permita poner ese diálogo en marcha, ver cuáles son las medidas que funcionan y ver también las que no funcionan y corregirlas. Sobre la base del diálogo será más fácil alcanzar estos objetivos tan exigentes", ha dicho.

"En definitiva, estamos hablando de un sector completamente diferente que tiene que tener una mirada holística. La realidad de hoy, ¿cuál es? Pues que la realidad, por desgracia, es que no estamos avanzando al ritmo que deseamos", ha sostenido López-Tafall.