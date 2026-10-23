Hertz nombra nueva directora general en España a María José Porrero

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MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Hertz ha nombrado a María José Porrero como nueva directora general en España, en sustitución de Javier Díaz-Laviada, que cambia de puesto tras más de 12 años para pasar a ocupar la vicepresidencia internacional de Operaciones de la compañía.

"Estos nombramientos reflejan el compromiso de Hertz con el desarrollo del talento interno y con la ejecución de nuestra estrategia de crecimiento, excelencia operativa y mejora continua de la experiencia del cliente", ha explicado la compañía a Europa Press.

Hertz ha señalado que su actividad en España continuará desarrollándose "con total normalidad" y seguirá "plenamente" centrada en ofrecer el mejor servicio posible a sus clientes, socios y colaboradores.

Porrero asume el cargo después de haber desarrollado una sólida trayectoria profesional dentro de la compañía en diferentes puestos financieros y de gestión desde su incorporación en 2008.