Hertz sube un 15% en Bolsa tras recibir una inversión de 71 millones en su filial de flotas Oro Mobility

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MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compañía estadounidense Hertz ha escalado más de un 15% al arranque de la sesión bursátil de este martes en Nueva York tras anunciar que Oro Mobility, filial de gestión de flotas, ha obtenido una inversión estratégica de capital de 80 millones de dólares (71,2 millones de euros) de un consorcio de inversores.

Entre estos, se incluyen Cohen Private Ventures y ciertos fondos o cuentas afiliados a Certares Opportunities LLC y/o Knighthead Capital Management, LLC o una filial.

Esta inversión consolida a Oro como una plataforma de crecimiento independiente, con el capital, el talento, la flexibilidad y el enfoque estratégico necesarios para expandirse en el ecosistema de movilidad en constante evolución.

Basada en la experiencia centenaria de Hertz en operaciones de flotas, mantenimiento, logística y gestión de activos, Oro cubre una necesidad crucial en la transición de la propiedad privada de vehículos a flotas autónomas y con conductores.

Como plataforma de gestión, coordinación y operaciones, Oro conecta vehículos, proveedores de tecnología y la demanda de los consumidores a través de una plataforma operativa integrada. Actualmente, Oro colabora con empresas de movilidad para ofrecer soluciones integradas de forma segura, fiable y a gran escala, operando aproximadamente 45.000 vehículos en los principales mercados de movilidad de Estados Unidos.

Hertz creó Oro como parte de su estrategia de transformación, aprovechando sus capacidades y experiencia clave para captar nuevas oportunidades de crecimiento. Hertz conservará la participación mayoritaria en Oro y la apoyará como socio de flota y servicios corporativos, lo que le permitirá participar en su crecimiento mientras Oro continúa beneficiándose de las capacidades operativas y la escala de Hertz.

El nuevo capital respaldará la expansión de la flota de Oro, su infraestructura operativa, sus capacidades tecnológicas, su talento y sus alianzas estratégicas en los ámbitos de alquiler de vehículos compartidos, gestión de flotas con conductores y gestión de flotas de vehículos autónomos.

"Esta inversión subraya la sólida base que hemos construido en Oro y la enorme oportunidad que tenemos por delante, validando tanto la trayectoria de Oro como la estrategia de transformación de Hertz", ha afirmado el consejero delegado de Hertz, Gil West.