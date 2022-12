Industria eleva en 422.532 euros las ayudas a Volkswagen y Seat en el Perte VEC, hasta 357 millones

También se incrementan en 478.396 euros las subvenciones otorgadas a la propuesta de Fagor



MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado una nueva propuesta de resolución definitiva del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Vehículo Eléctrico y Conectado (Perte VEC) en la cual se recoge un aumento de 422.532 euros en las ayudas concedidas a la iniciativa industrial liderada por Seat y Volkswagen, hasta 357,01 millones de euros.

El proyecto de Seat y Volkswagen incluye, entre otras iniciativas, la construcción de una gigafactoría de baterías para vehículos eléctricos en Sagunto (Valencia).

En ese sentido, el otro proyecto que también verá incrementada la cuantía de las ayudas es el de Fagor, que recibirá 8,3 millones de euros. Esta cifra supone 478.396 euros más que la asignada en la anterior resolución.

En total, la cartera que dirige Reyes Maroto ha elevado un 0,11% los incentivos del Perte VEC una vez finalizado el plazo de alegaciones que tenían las empresas tras la publicación el pasado 2 de diciembre de la última resolución provisional.

Así, la cuantía de las ayudas se incrementa hasta los 793,72 millones de euros, es decir, 900.928 euros más frente a los 792,82 millones de euros de la propuesta anterior. De esta cantidad, 267,74 millones de euros de destinarán a préstamos y 525,97 millones de euros a subvenciones.

El Perte VEC tenía una dotación inicial de 2.975 millones de euros, por lo que todavía quedan por repartir en torno a 2.181 millones de euros. No obstante, se prevé que en el primer trimestre de 2023 se lance una segunda convocatoria del Perte VEC en la cual se flexibilizarán aspectos como los porcentajes de avales que tendrán que presentar las empresas.

Asimismo, en la última resolución de Industria se mantienen las cuantías adjudicadas al resto de las iniciativas admitidas, es decir, la encabezada por Mercedes-Benz (170,44 millones de euros), el 'hub' liderado por QEV Technologies y BTech (65,22 millones), el proyecto de Opel (52,21 millones), Renault (40,06 millones), Sapa (32,86 millones), Faurecia (28,24 millones), Irizar (24,18 millones) y Stellantis (15,15 millones).

Por otro lado, la resolución de Industria apunta que tanto las empresas del proyecto de Seat y Volkswagen como el de Fagor tienen un plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la fecha de notificación para decidir si aceptan o no las ayudas. En tanto, los proyectos que no han sufrido modificaciones no tienen que realizar este trámite.