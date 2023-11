La intención de compra de modelos electrificados alcanza el 21% y dobla a los de combustión

La mitad de los usuarios no cumplen las condiciones para instalar un punto de recarga, y el 83% desconoce las ayudas del Plan Moves



Los usuarios de vehículos que tienen la intención de comprar un coche en los dos próximos años se decantarían por la adquisición de un vehículo electrificado (híbrido enchufable o 100% eléctrico) en el 21% de los casos, duplicando a los modelos de gasolina y diésel, que cuentan con un 11% de adeptos, según el estudio 'Sostenibilidad y Consumo 2023' realizado por el Observatorio Cetelem del BNP Paribas Personal Finance.

En concreto, la opción del híbrido enchufable (PHEV) cuenta con un 11% de las menciones, al igual que los vehículos con motor de combustión, mientras que los eléctricos puros (BEV) tienen un 10% de intención de compra por los usuarios. Le siguen los híbridos no enchufables (7%) y los de pila de combustible y GLP, ambos, con un 2%. En conjunto, el porcentaje de intención de compra de coches electrificados supera al de motores de combustión.

Sin embargo, el mayor obstáculo para la compra de vehículos eléctricos sigue siendo su precio, ya que el 51% los considera demasiado caros, seguido por la autonomía, en el 36% de las respuestas, y por la falta de puntos de recarga, con un 35%.

Además, casi tres de cada diez encuestados (27%) estaría dispuesto a pagar un máximo de un 10% adicional para adquirir un coche más sostenible, mientras que un 37% no estaría dispuesto a realizar ningún esfuerzo económico adicional, aumentando este porcentaje en 4 puntos respecto al año anterior.

EL 66% NO INSTALARÍA UN PUNTO DE RECARGA Y EL 83% NO CONOCE EL MOVES

El 66% de los encuestados no instalarían un punto de recarga, de los que la mitad han asegurado que no disponen de las condiciones necesarias, una vivienda unifamiliar o una plaza de garaje propia, para poder instalarlo, al tiempo que el 83% de los encuestados no conocen las ayudas del Plan Moves para la instalación de puntos de recarga.

Asimismo, el 34% estaría interesado en instalar una estación de carga en su hogar. De ellos, el 53% dispone de plaza de garaje propia en aparcamiento comunitario y el 47% de vivienda unifamiliar. Las principales razones por las que los encuestados instalarían un punto de recarga en su hogar son el ahorro de energía y económico (36%), la seguridad y comodidad (29%); y, en menor medida, la concienciación con el medio ambiente y la conservación de la batería del vehículo (19% y 16% respectivamente).