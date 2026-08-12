El interés por los vehículos eléctricos de ocasión en Europa crece un 36,4% en Europa, según Manheim

Coche eléctrico - COX AUTOMOTIVE

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El interés por los vehículos eléctricos de ocasión en Europa aumentó un 36,4% en mayo, confirmando un cambio en el comportamiento del comprador, según el último Insight Quarterly de Manheim Cox Automotive Europe.

En España, donde la antigüedad media del parque automovilístico supera los 14 años, esta evolución cobra especial relevancia. El desarrollo de un mercado sólido de vehículos eléctricos de ocasión puede convertirse en una de las principales palancas para acelerar la renovación del parque y facilitar el acceso a una movilidad de bajas emisiones sin asumir el coste de un vehículo nuevo.

La evolución del mercado europeo apunta a que esta tendencia seguirá intensificándose durante los próximos años. En Europa, las matriculaciones de vehículos eléctricos acumulan 17 meses consecutivos de crecimiento, mientras que mercados como Reino Unido registraron un incremento del 35% en las ventas de eléctricos durante el primer semestre de 2026, alcanzando una cuota cercana al 30% del mercado en junio.

El informe también refleja que la recuperación del mercado no está siendo homogénea. El comprador es hoy mucho más exigente y que el precio, que, "como en casi todo", se ha convertido en el principal elemento de decisión.

"El vehículo eléctrico de ocasión ha dejado de ser un mercado de nicho. Existe una demanda real, pero también mucho más racional. Ya no basta con que un vehículo sea eléctrico; debe estar correctamente valorado, ofrecer transparencia sobre su estado y responder a las expectativas del comprador", explica Pablo Yllera, director general de Manheim España.