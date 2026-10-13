Jeep reforzará su presencia en Europa hasta 2030 con seis nuevos modelos y el regreso del Renegade

Jeep - JEEP

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Jeep, Xavier Peugeot, ha confirmado que la firma reforzará su presencia en Europa hasta 2030 con seis nuevos modelos con los que ganará presencia en los segmentos B-SUV, C-SUV y D-SUV, y con los que la marca prevé cubrir alrededor del 90% del mercado europeo de SUV para el año 2030.

Así lo ha señalado en el marco del Salón del Automóvil de París, en el que ha expuesto los próximos pasos de la marca, que combinarán "un sólido plan de producto para ampliar su gama europea con una visión de futuro".

De esta forma, vehículos como el Jeep Renegade vuelven para recuperar una posición clave en la gama de la marca, que se ampliará de cara a 2030. Desde su lanzamiento en 2014, se han vendido más de 610.000 unidades del Renegade en Europa, lo que lo convierte en un elemento fundamental para la presencia de Jeep en la región.

"La próxima generación reforzará la posición de la marca en uno de los segmentos SUV clave en Europa y acercará Jeep a un público más amplio", ha apuntado Peugeot, que también ha destacado el papel de los Jeep Compass y Jeep Avenger.

Jeep también regresará al segmento D-SUV con el Jeep Recon, al que se sumará un nuevo modelo en 2028. En todos los modelos se ofrecerán diversas soluciones de propulsión que permitirán a los clientes elegir la tecnología que mejor se adapte a sus necesidades y preferencias, con una versión 4x4 disponible para cada modelo.

MÁS ALLÁ DE 2030

A su vez, más allá de 2030, Jeep explora nuevas formas de responder a las necesidades de movilidad en constante evolución. "A medida que la población se concentra en zonas urbanas cada vez más densas, crece la demanda de vehículos compactos y sostenibles, aptos tanto para la conducción diaria en ciudad como para las escapadas de ocio", ha comentado el consejero delegado.

En este contexto la marca proyecta un futuro inspirado en iconos de Jeep, como el Willys, con vehículos capaces, compactos y electrificados, diseñados para satisfacer las necesidades de movilidad del mañana.