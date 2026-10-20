Jeep suma 300.000 pedidos del Avenger en Europa, disponible en opción de gasolina y electrificada

Archivo - Nuevo Jeep Avenger - JEEP - Archivo

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Jeep Avenger ha alcanzado la cifra de 300.000 pedidos en Europa, avanzando hacia el récord de 610.000 unidades establecido en su momento por el Jeep Renegade (durante todo su ciclo de vida y bajo los mismos parámetros).

Las versiones electrificadas representan aproximadamente el 60% del total de las ventas. Dicha versión ofrece una autonomía de hasta 400 km. No obstante, el modelo cuenta con una completa oferta multienergía.

La variante e-Hybrid supone el punto de entrada al mundo de la electrificación. mientras que la versión de gasolina con cambio manual ofrece una alternativa accesible para quienes prefieren un enfoque más tradicional. Por su parte, el Avenger 4xe con tracción total está diseñado para afrontar los terrenos más exigentes.

El sistema Jeep Selec-Terrain, incluido de serie incluso en las versiones 4x2, ajusta la entrega de potencia y el control de tracción en función del terreno y las condiciones meteorológicas. El conductor puede seleccionar los modos de conducción preconfigurados mediante un mando de fácil acceso. El sistema se complementa con el control de descenso de pendientes de serie.

La versión 4xe, con tracción total y 145 CV, cuenta con una cambio electrificado de doble embrague, un motor térmico delantero y un motor eléctrico trasero capaz de enviar hasta 1.900 Nm de par a las ruedas posteriores. El nuevo Jeep Avenger 4xe es capaz de superar pendientes del 40% sobre grava, e incluso del 20% cuando el eje delantero carece de adherencia.

"El Avenger ha sido diseñado y fabricado en Europa, pensando específicamente en los clientes europeos. Al combinar el estilo de un vehículo compacto atractivo con una capacidad sin precedentes, ha abierto una nueva perspectiva en el segmento B-SUV. Su propuesta de producto amplía el alcance tradicional de Jeep, atrayendo a un alto porcentaje de compradoras y conductores menores de 40 años", resume la marca.

CUATRO NIVELES DE EQUIPAMIENTO Y ALTA TECNOLOGÍA

El nuevo Jeep Avenger está disponible en cuatro niveles de equipamiento (Longitude, Altitude, Summit y una edición especial dedicada al 85.º aniversario de la marca). El Avenger 4xe se ofrece en tres niveles de equipamiento (Upland, Overland y 85th Anniversary).

El nuevo Jeep Avenger incorpora ahora faros matriciales LED, lo que permite una conducción nocturna más relajada. Una cámara frontal adicional ofrece una vista cenital de 360° --recreada digitalmente-- en la pantalla táctil, facilitando las maniobras de aparcamiento y aumentando la seguridad en la conducción todoterreno. La vista y el nivel de zoom óptimos se seleccionan de forma automática, aunque el conductor puede ajustarlos en cualquier momento.

El equipamiento de seguridad se completa con un avanzado conjunto de sistemas de asistencia al conductor (ADAS) de nivel 2. El revestimiento protector de 360 grados y los faros integrados no solo aportan un toque estético distintivo, sino que también ayudan a prevenir daños ante pequeños impactos.