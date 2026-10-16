Leapmotor comenzará la producción del B05 en Figueruelas (Zaragoza) en el primer trimestre de 2027

Foto de familia durante el acto de inicio oficial de la producción del Leapmotor B10 en la planta de Stellantis en Figueruelas, Zaragoza - Ramón Comet - Europa Press

La firma espera entregar en diciembre los primeros B10 producidos en la planta de Stellantis

FIGUERUELAS (ZARAGOZA), 16 (EUROPA PRESS)

Leapmotor prevé comenzar la producción del B05 en la planta de Stellantis en Figueruelas (Zaragoza) en el primer trimestre de 2027, convirtiéndose en el segundo modelo que la marca fabricará en España, tras el SUV B10.

"Como ya se ha anticipado, el B05 se va a fabricar en Zaragoza, siguiendo la estela de la introducción exitosa del B10. Vamos a empezar con ese desarrollo en el primer trimestre del 2027 pero no nos detendremos ahí. Seguimos en negociaciones para encontrar el modelo ideal para otras plantas europeas", ha confirmado el consejero delegado de Leapmotor International, Danilo Annese en un encuentro con periodistas celebrado en las inmediaciones de la fábrica aragonesa, al que ha asistido Europa Press.

La firma de origen chino ha arrancado este viernes la producción del B10 en la fábrica aragonesa. Las primeras entregas de este SUV 100% eléctrico y 'Made in Spain' se calcula que llegarán a los clientes entre diciembre de este año y enero de 2027.

Las primeras entregas llegarán en los próximos meses gracias, según ha señalado Annese, a una logística "muy eficiente", lograda por el inicio de la producción local del modelo, que se ha convertido en el primer vehículo chino fabricado en España.

La localización de la producción en España permitirá una mayor agilidad y una menor dependencia de las alteraciones geopolíticas o las "turbulencias" de logística, "sin ningún tipo de limitación" por parte de la capacidad industrial de la planta.

"El objetivo es ser más ágiles y eficientes. Es una mejora tangible, con un menor tiempo de entrega para los clientes europeos. La estrategia no va a cambiar, seguiremos ofreciendo tecnologías asequibles para todos los clientes", ha apuntado Annese.

Asimismo, el directivo italiano ha explicado que los modelos "están listos" para cumplir con la normativa 'Made in Europe' que se está debatiendo en la Comisión Europea, dentro de la Ley de Aceleración Industrial (IAA, por sus siglas en inglés), al contener más de un 40% de contenido local.

LAS LÍNEAS DE PRODUCCIÓN EN PLENO FUNCIONAMIENTO

Por el momento, la compañía no tiene una cifra estimada de producción. El objetivo, según ha explicado el vicepresidente senior de Industria Manufacturera de Stellantis, Óscar Fernández, será seguir creciendo "con flexibilidad", al tiempo que se ofrece un modelo que llegará a los clientes "sin obstáculos".

"El producto va evolucionando y, con la nueva plataforma eléctrica, seremos capaces de adaptar nuestra flexibilidad y cambiar producción si fuera necesario. El que va a decidir es el cliente, que nos dirá qué modelo es el que tiene más éxito", ha señalado Fernández.

El nuevo SUV, el más vendido de la marca en el mercado español, cuenta con características europeas "únicas" tras el inicio de su producción en Figueruelas, con un diseño más cercano y adaptado a las necesidades y demandas de los clientes, como el limpiabrisas trasero.

Para Leapmotor, España representa uno de los mercados y países más destacados, con una cuota de mercado ya cercana al 2% según cifras al cierre de septiembre. "Estamos presenciando un vehículo de adopción cada vez mayor y con esta localización de la producción el objetivo es aumentar nuestra presencia en el mercado", ha argumentado Annese.

"Estamos convencidos de que nuestra popularidad aumentará y de que los consumidores europeos se fiarán más y optarán por nuestros vehículos", ha explicado por su parte el fundador de Leapmotor, Jiangming Zhu, quien también ha puesto el foco en el cumplimiento de todas la normativas europeas.