Leapmotor inicia la producción de su primer vehículo en España con el B10 en Figueruelas (Zaragoza)

Foto de familia durante el acto de inicio oficial de la producción del Leapmotor B10 en la planta de Stellantis, a 16 de octubre de 2026, en Figueruelas, Zaragoza, Aragón (España). - Ramón Comet - Europa Press

FIGUERUELAS (ZARAGOZA), 16 (EUROPA PRESS)

Leapmotor Internacional, la 'joint venture' constituida por la china Leapmotor y Stellantis, ha dado el pistoletazo de salida para el inicio de la producción de su primer vehículo en España, el Leapmotor B10.

Al acto de han asistido el secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga; el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón y el embajador de China en España, Yao Jing; mientras que, por parte de las empresas han acudido la directora de Implementación del Plan Estratégico y Joint Ventures de Stellantis, Silvia Vernetti; la consejera delegada de Stellantis en España y Portugal, Zineb Ghout; el consejero delegado de Leapmotor International, Danilo Annese; y el fundador y presidente de Leapmotor, Jiangming Zhu.

El B10 es el primer vehículo de una serie de modelos que la Leapmotor espera fabricar en España en los próximos años, y el modelo más vendido por la marca en lo que va de 2026, con 2.790 matriculaciones al cierre de los nueve primeros meses del año, muy por encima de otros modelos que comercializa en España, como el C10 o el T03 (con 1.381 y 1.233 unidades, respectivamente, en segundo y tercer lugar).

Stellantis tiene previsto introducir nuevos modelos en la fábrica aragonesa. El siguiente en la lista será el Leapmotor B05, un modelo tipo compacto (hatchback) cuya producción a gran escala está programada para 2027.

El Leapmotor B10 es un SUV eléctrico dentro del segmento C (4,5 metros de largo, 1,86 de ancho y 1,65 metros de alto). En términos de prestaciones, el B10 dispone de una potencia única de 160 kWh (218 CV), con tracción trasera al alojarse su motor debajo del maletero y la batería debajo de los asientos delanteros, permitiendo una autonomía superior a los 430 kilómetros.

Además del B10, el Opel Corsa, el Lancia Ypsilon y el Peugeot 208 también salen de las líneas de producción de la fábrica. A partir de 2028, Stellantis prepara la fabricación de un nuevo SUV-C eléctrico de Opel desarrollado junto a Leapmotor en la planta aragonesa.

Esta misma semana, el consejero delegado de Stellantis, Antonio Filosa, ha puesto sobre la mesa la posibilidad de ampliar la colaboración con Leapmotor para producir vehículos del grupo "en otras plantas". Para Filosa, estas alianzas, como la que tiene en Francia con Dongfeng, permiten mejorar la accesibilidad y la calidad de los productos, ya que se combina el conocimiento en tecnología y electrificación de las marcas chinas con el posicionamiento y el saber hacer en producción de Europa.

"Pese a que se ha reducido la capacidad de producción en Europa, nosotros no queremos cerrar plantas, sino que estamos buscando buenos socios con los que hacer alianzas y crecer, con los que compartir nuestra capacidad logística y conocimiento, como en Zaragoza con Leapmotor, y quizás en otras plantas", afirmó.

UNA ALIANZA "HISTÓRICA" Y UN EJEMPLO DE COOPERACIÓN TECNOLÓGICA

Las distintas autoridades que han participado en el acto han destacado el papel que juega la planta de Stellantis no solo en el impulso de la economía aragonesa sino dentro del conjunto de la industria automovilística de Europa.

"Estamos orgullosos del inicio oficial de la producción del B10 en Zaragoza. Este es un gran paso para Leapmotor en el mercado global. Es el primer vehículo chino realizado en España, ya que no se trata únicamente de un proceso de ensamblaje sino que supone aunar la tecnología y la innovación de Leapmotor a los estándares de calidad y producción de Stellantis", ha resaltado Annese.

Por su parte, el fundador y presidente de Leapmotor, Jiangming Zhu, ha señalado que esta colaboración es el ejemplo de que una empresa china puede cooperar con una empresa "internacional" como Stellantis.

Del lado de Stellantis, la directora de Implementación del Plan Estratégico y Joint Ventures de Stellantis, Silvia Vernetti, ha destacado que esta colaboración es "beneficiosa" para ambas partes, al tiempo que permite "optimizar" la presencia industrial de Stellantis en Europa, "arraigada siempre" al territorio.

"No competimos entre nosotros, sino que trabajamos juntos. Este proyecto envia una clara señal de confianza en la industria, en la innovación y en las personas que trabajan en los equipos de fabricación cada día", ha afirmado.

"Hoy es un día histórico. Le damos la bienvenida a un nuevo vehículo que va a permitir que Aragón siga liderando un sector tan importante como el de la automoción. El desafío de la electrificación se está convirtiendo en una oportunidad gracias a la colaboración de todos", ha subrayado el presidente de Aragón, Jorge Azcón.

Además, el presidente se ha mostrado "convencido" de que el modelo de Leapmotor "lo va a petar en el mercado" y va a seguir contribuyendo a que se estén registrando cifras récord de producción de vehículos en España. "Reitero, no es una buena noticia solo para Aragón, es una buena noticia para todo el país", ha manifestado.

De su lado, el secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, ha puesto de ejemplo la alianza entre Stellantis y Leapmotor como un caso de "inversiones bien hechas". "Ambas empresas son referencia. Hoy, tanto Europa como China están mirando esta planta de Zaragoza, en la que se ofrece un nuevo modelo electrificado, económico y 'Made in Europe'", ha resaltado.