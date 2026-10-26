Letonia autoriza el uso del sistema de conducción asistida FSD de Tesla en sus carreteras - TESLA

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Letonia ha dado luz verde al uso del sistema de asistencia avanzada a la conducción Full Self-Driving (FSD Supervised) de Tesla, lo que permite a los conductores utilizar esta tecnología en las carreteras del país.

"Ahora aprobado en Letonia. El lanzamiento comienza pronto", ha afirmado Tesla este lunes en su cuenta de X. La nación báltica se convierte así en el décimo país de la Unión Europea en aprobar el sistema de Tesla, detrás de Países Bajos, Eslovaquia, Eslovenia, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Croacia, Lituania y Estonia.

La autorización se enmarca en el proceso de reconocimiento de homologaciones entre Estados miembros de la Unión Europea, en la que por ejemplo todavía no se incluye España, que se encuentra a expensas de la decisión que toma Europa sobre este sistema, o Alemania, que está estudiando el factor de seguridad.

El sistema FSD (Supervised) de Tesla permite realizar de forma automatizada distintas maniobras tanto en ciudad como en carretera. Entre sus funciones figuran la aceleración, la frenada, los giros, los cambios de carril y la gestión de intersecciones, así como la respuesta a señales de tráfico y semáforos de forma automática sin necesidad de agarrar el volante siempre que se introduce una dirección de destino.

La tecnología utiliza cámaras y redes neuronales para interpretar el entorno y controlar determinadas funciones de la conducción. No obstante, Tesla lo define como un sistema de asistencia supervisada, por lo que no permite al conductor desentenderse de la circulación.