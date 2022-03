Lexus y los estudiantes del Royal College of Art de Londres diseñan el coche del futuro

La firma automovilística Lexus ha creado un nuevo programa de investigación y diseño junto con el Royal College of Art (RCA) de Londres, denominado 'Lexus 2040: The Soul of Future Premium', para diseñar el coche del futuro, según ha informado en un comunicado.

En el programa de cuatro meses de duración han participado 20 estudiantes de posgrado del Intelligent Mobility Design Centre del RCA. En su trabajo, han sido asesorados por el presidente de Diseño del ED2, el centro de diseño europeo de Lexus, Ian Cartabiano, y por su director general, Lance Scott, junto con el profesor Dale Harrow, presidente del IMDC, y Chris Thorpe, director de Movilidad Inteligente del programa.

Recientemente, presentaron sus proyectos para su evaluación, a través de la cual los jueces proporcionaron 'feedback' de forma inmediata y seleccionaron a seis finalistas.

Así, cada finalista ha desarrollado y depurado su concepto contando con el beneficio del asesoramiento profesional de los jueces. Los trabajos y presentaciones de los estudiantes se exhibieron en el nuevo campus del RCA, en Battersea (Londres). En el transcurso del mes se anunciarán los tres proyectos ganadores.

"Han demostrado habilidad e imaginación al unir sus ideas para diseñar la movilidad del futuro y ver cómo podría evolucionar el concepto de calidad premium de Lexus", comentó Cartabiano.

"El personal y los estudiantes del RCA Intelligent Mobility están encantados de haber colaborado con Lexus en el programa 'The Soul of Future Premium'. El proyecto proporciona un contexto apasionante y desafiante en el que explorar la movilidad del futuro con una marca global premium", destacó Harrow.