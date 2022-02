Lynk & Co anuncia su llegada física a España este año tras alcanzar 3.500 miembros y más de 600 coches

Archivo - Club Lynk & Co y modelo 01

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La compañía de soluciones de movilidad flexible Lynk & Co ha anunciado su llegada física a España a partir de 2022, después de haber alcanzado la cifra de 3.500 miembros y más de 600 coches en el país.

La apuesta de la empresa en España, que comenzará en Madrid y Barcelona, pasará por espacios concebidos como una alternativa a los concesionarios convencionales, en los que los usuarios podrán participar en eventos, intercambiar ideas o incluso compartir una copa, según ha informado en un comunicado.

"En definitiva, los clubes de Lynk & Co buscan articular una verdadera comunidad en torno a la marca", añade la firma en el texto.

El objetivo de la empresa consiste en dirigirse a un porcentaje de la población en auge que no quiere comprar un coche u optar por un 'leasing'. Por ello, la compañía ofrece un nuevo concepto de movilidad en el que prima la experiencia del usuario, y que contribuye a reducir el tráfico y a utilizar un menor número de coches con mayor frecuencia.

"Después de más de 100 años sin apenas cambios en la industria del automóvil, ha llegado el momento de hacer algo diferente. Desde Lynk & Co ofrecemos ese nuevo concepto de movilidad que cada vez más usuarios quieren y que brinda una flexibilidad y una experiencia únicas que no existían antes en el mercado", ha subrayado el consejero delegado de Lynk & Co, Alain Visser.

El consejero delegado de Lynk & Co también ha expresado su confianza en el mercado español, donde "cada vez hay más interés por el 'pago por uso' y donde existe una profunda conciencia ambiental".

"La apertura en los próximos meses de nuestros clubes en Madrid y Barcelona va a contribuir enormemente a expandir nuestro concepto de movilidad", ha apostillado.