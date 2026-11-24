Mapfre lanza Mapfre Car, su servicio para seguros de autos integrado en Android Auto y Apple CarPlay - MAPFRE

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Mapfre ha lanzado Mapfre Car, un nuevo servicio que permite a los clientes acceder a servicios clave relacionados con su seguro de automóvil directamente desde la pantalla del vehículo, dentro del ecosistema del vehículo a través de Android Auto y Apple CarPlay.

La aseguradora se convierte así en la primera compañía en España en contar con servicios integrados en la pantalla del vehículo. Esta solución, integrada directamente en la aplicación de Mapfre, amplía sus capacidades y abre una nueva vía de interacción con los clientes en el coche.

El proyecto nace en un contexto de creciente digitalización, respondiendo a una oportunidad de mercado relevante. Android Auto y Apple CarPlay están presentes en el 98% de los vehículos que se comercializan hoy, y permiten acceder a aplicaciones mediante interfaces simplificadas y adaptadas al entorno de conducción, minimizando los riesgos y mejorando la accesibilidad.

UNA NUEVA FORMA DE ACCEDER A LOS SERVICIOS DEL SEGURO

Entre los servicios a los que pueden acceder los clientes se encuentran la solicitud de asistencia en carretera, incluyendo la petición de grúa, o la localización de talleres cercanos a la ubicación del cliente. En una fase posterior, la previsión de nuevos servicios incluirá la consulta de la información de la póliza o la búsqueda de gasolineras adheridas a Club Mapfre, entre otros.

Uno de los principales beneficios para el cliente es la simplificación de procesos en momentos especialmente sensibles, como una avería o un accidente. La solución permite reducir la introducción manual de datos y agilizar la gestión de la asistencia.

Asimismo, la iniciativa, en próximas actualizaciones, contemplará funcionalidades orientadas a minimizar los tiempos de respuesta, como la posibilidad de lanzar automáticamente el proceso de asistencia a partir de la activación de una baliza conectada, lo que permitirá que buena parte de la información necesaria ya esté cumplimentada previamente.

Mapfre Car forma parte de la apuesta en innovación de Mapfre por el desarrollo de productos y servicios de alto valor para los clientes. Si bien la solución se ha lanzado primero en España, uno de los objetivos de la aseguradora es disponer de la capacidad para su escalabilidad e internacionalización a mercados en los que la aseguradora cuenta con ramo de Autos.

Para Mapfre, el proyecto representa una nueva forma de relacionarse con los asegurados, reforzando la propuesta de valor en el ramo de Auto. La integración de servicios en el propio vehículo permite, además, generar nuevos puntos de contacto con el usuario y diferenciar la experiencia aseguradora frente a otros actores del sector.