La marca china MG avanza que España es un "candidato serio" para albergar su fábrica en Europa

Directivos de Toyota e Hyundai apuntan a la nueva forma de cliente como reto y Volkswagen pide que una fiscalidad que impulse los eléctricos



MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente-country manager de MG Motor España, Pedro García, ha afirmado que España es un "candidato serio" para albergar la planta de la marca china en Europa.

Así lo ha anunciado en el marco de una mesa de debate el Global Mobility Call 2023 organizada por la patronal de fabricantes (Anfac) bajo el nombre de "movilidad sostenible y eficiente".

Sobre el éxito de la marca, uno de cuyos modelos fue el coche más vendido en agosto y septiembre, García ha dicho que todavía "no han tocado techo" ni en España ni en Europa, y ha estimado su previsión de ventas en Europa en más de 200.000 coches este año y en 300.000 para 2024. Respecto a España, la previsión de ventas está en torno a las 30.000 unidades.

En cuanto a la evolución del mercado español, García ha destacado que los clientes están "bastante desconcertados" con la Administración, la cantidad de información, la oferta y los cambios normativos, al tiempo que ha asegurado que MG quiere buscar la forma de captar a los conductores más jóvenes que buscan otras formas de financiación.

Tras calificar de "auténtico honor" para MG haber participado en el Global Mobility Call 2023, ha señalado que la presencia de la marca confirma que el papel que desempeña y desempeñará MG en el mercado español automovilístico "va a ser cada vez más relevante".

Nuestra actual oferta multi-tecnología (térmicos, plug in hybrid, eléctricos 100%) -y en el corto plazo lanzaremos modelos con tecnología híbrida auto-recargable-, junto con una política de precios asequibles, permiten que nos planteemos unos objetivos ambiciosos para el mercado español ya en los próximos meses".

Los directivos de Toyota, Hyundai y MG han coincidido en que el reto del sector es atender a los nuevos clientes, con el posible comprador en el centro de la estrategia y ofreciendo la información necesaria para estos, al tiempo que Volkswagen ha apuntado hacia un paquete fiscal que impulse al vehículo eléctrico y a la conjugación entre competitividad y sostenibilidad, con una transición ordenada hacia la electrificación.

Así lo han expresado en la mesa de debate, que además del responsable de MG, ha contado con la participación del presidente y consejero delegado de Toyota España, Miguel Carsi, con el presidente de Volkswagen Group España Distribución, Francisco Pérez Botello, y con el director general de Hyundai España, Leopoldo Satrústegui.

En concreto, Carsi (Toyota) ha reconocido que la tecnología del futuro "todavía no la tenemos al alcance", pero ha señalado que la firma está tratando de acercar a la población las tecnologías en la que tienen experiencia, como los híbridos y los híbridos enchufables. Sobre esto, ha destacado que su compañía procura elegir la tecnología que necesita cada cliente, ya que esta debe ser "un habilitador para las personas".

Sobre el liderazgo de Toyota en el mercado, Carsi ha destacado que no es un objetivo en sí, si no que es "un resultante". "Cuando hay tanta gente trabajando en el desarrollo de una marca y en su electrificación, como nosotros con más de 30 años, se va consolidando la intención de transición".

"Nuestro plan de electrificación es lanzar 30 nuevos modelos

eléctricos de batería hasta 2030 y que Lexus lo sea 100% en UE, América del Norte y China en 2030, y a nivel global en 2035. Nuestro plan estratégico se basa conseguir la neutralidad en carbono a través de la electrificación y de una sociedad basada en el hidrógeno en la que éste sea la principal fuente de energía", ha señalado.

VW INVIERTE 122.000 MILLONES EN ELECTRIFICACIÓN

Por su parte, Pérez Botello (Grupo Volkswagen Distribución) ha remarcado que su compañía está invirtiendo unos 122.000 millones de euros en electrificación, con unos 12 vehículos eléctricos y unos 20 híbridos entre todas las marcas del grupo. Sin embargo, ha considerado que el gran obstáculo es la infraestructura de recarga y un paquete de fiscalidad que impulse la adopción del vehículo eléctrico, porque los fabricantes "han hecho su trabajo" con unos 200 vehículos electrificados en el mercado.

"El grupo ve ambicioso, pero realista, cumplir con el objetivo del fin de coches de combustión para 2035. Audi dejará de fabricar en coches de combustión en 2025 y Volkswagen en 2028. Para cumplir los objetivos hará falta infraestructura y que los costes energéticos lo hagan viable".

Para Pérez Botello, "el principal reto de la automoción es conjugar la competitividad con la sostenibilidad. El coche eléctrico es la respuesta del Grupo Volkswagen a la emergencia climática, para avanzar hacia una movilidad cero emisiones. Pero tenemos que hacer esta transición hacia el vehículo eléctrico de una forma sensata y ordenada, con objetivos exigentes pero realistas. Si los fabricantes europeos

ponemos fin de un día para otro a los vehículos de combustión y producimos solo eléctricos, no nos engañemos, no seremos competitivos. Y si los fabricantes no invertimos todos los recursos posibles en la movilidad cero emisiones, no estaremos respondiendo a la emergencia climática", ha avisado.

Satrústegui (Hyundai) ha dicho que es necesario convencer al cliente para "romper mitos" respecto a los vehículos eléctricos, porque los clientes "no están convencidos".

En este sentido, ha apuntado de nuevo hacia unas medidas que funcionen, ya que España tiene el nivel de ayudas "más alto de Europa" pero al haber problemas para que lleguen al cliente, éste "desconfía". "Si compras un coche y te prometen una ayuda y al año o año y medio no la has cobrado, desconfías y no lo recomiendas a un amigo", ha señalado.

Sobre la diferencia con otros países como Portugal, Satrústegui ha apuntado hacia una política de ayudas "mejor" que la española, con ayudas hacia las empresas, que en España "no hemos tenido".

Aun así, ha asegurado que las empresas también tienen que "hacer un esfuerzo" y renovar las flotas con vehículos electrificados, al tiempo que ha pedido una hoja de ruta clara para llegar al "súper reto" del fin de los vehículos de combustión de 2035.