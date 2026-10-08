Más de 850 vehículos clásicos se darán cita en la XXVII Jornada de Puertas Abiertas de Fundación RACE - FUNDACIÓN RACE

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Circuito de Madrid Jarama-RACE acogerá el próximo sábado 17 de octubre la XXVII Jornada de Puertas Abiertas organizada por la Fundación RACE, un tradicional encuentro que reunirá a más de 850 vehículos clásicos e históricos y a más de 40 clubes procedentes de toda España, para acercar al público la historia, la cultura y la evolución del automóvil.

La jornada se desarrollará entre las 10:00 y las 19:00 horas, y volverá a convertir al Jarama en punto de encuentro para los amantes del motor. Entre los principales atractivos de esta XXVII edición destaca la participación de los casi 50 vehículos anteriores a 1930, que desfilarán por el trazado, ofreciendo al público la oportunidad de contemplar en movimiento algunos de los automóviles que forman parte de los primeros años de la historia del automóvil.

Como es habitual, los clubes participantes estarán distribuidos en diferentes mangas y saldrán a rodar de forma ininterrumpida, permitiendo a los aficionados disfrutar de los vehículos tanto en pista como en las zonas de exposición del Circuito.

Además, como principal novedad, y coincidiendo con el 50 aniversario del nacimiento del Ford Fiesta en Almussafes, la cita rendirá homenaje a este modelo, estrechamente vinculado a la historia de la automoción en nuestro país.

Al mismo tiempo, los asistentes podrán visitar la colección privada de automóviles históricos y clásicos de la Fundación RACE que permanecerá abierta al público desde las 11:00 hasta las 18:00 horas para que puedan conocer de cerca parte de la historia del automóvil,

Además, el Jarama Paddock Club contará con una zona de merchandising y artículos de época, miniaturas, camisetas y otros relacionados con el mundo del motor. Asimismo, durante el evento, estará abierta la pista de karting del Circuito, que completará la oferta de actividades para los asistentes y hará de esta cita un plan ideal para disfrutar en familia de la pasión por el automóvil.

"La XXVII Jornada de Puertas Abiertas de la Fundación RACE volverá así a poner en valor el vínculo entre el automóvil, su historia y la afición, en una jornada abierta a todos los públicos en el Circuito de Madrid Jarama-RACE", ha destacado la fundación.