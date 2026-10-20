Más del 90% de los españoles apoya regular el uso de los patinetes eléctricos, según Alphabet

Alphabet, movilidad eléctrica, patinetes - ALPHABET

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 92% de los españoles apoya la adopción de medidas para ordenar el uso de los patinetes eléctricos, con una división clara entre prohibir y regular, mientras que solo un 8% considera que su circulación no representa una cuestión que requiera medidas específicas.

Por un lado, el 46% prefiere regular la velocidad máxima, las zonas de paso y otras condiciones de circulación sin llegar a la prohibición, mientras que otro 46% apuesta directamente por restringir el acceso de los patinetes a determinados espacios.

Esta diversidad también se traslada al ámbito territorial, donde el uso de los vehículos de micromovilidad y las preferencias sobre su regulación varían de una ciudad a otra. Valencia encabeza el uso del patinete eléctrico, con un 24% de sus ciudadanos, seguida de Sevilla, con un 22%. Por su parte, Zaragoza y Barcelona son las que más destacan en el uso de la bicicleta eléctrica con un 22% y un 19%, respectivamente.

Estas diferencias también se reflejan en la forma de ordenar la circulación. En A Coruña, el 56% prefiere regular la velocidad y las zonas de paso sin prohibir los patinetes, una opción que alcanza el 52% en Zaragoza y Pamplona. En cambio, el apoyo a restringir la circulación en determinados espacios llega al 53% en Sevilla y al 50% en Barcelona y Badajoz.

Estos son algunos de los datos de la edición 2026 del Foro de Movilidad de Alphabet, coincidiendo con una presencia cada vez más asentada de los vehículos de movilidad personal, especialmente entre las nuevas generaciones. El 47% de las personas de entre 18 y 30 años ha utilizado al menos uno de los principales vehículos de movilidad personal eléctricos para desplazarse por la ciudad.

El uso de estos vehículos crece dos puntos respecto al año pasado y se asienta como forma de desplazamiento habitual de 1 de cada 4 españoles (26%).

Con una cifra muy similar al 14% registrado en 2025, el patinete eléctrico se mantiene como el vehículo de micromovilidad más extendido. El 15% de los españoles lo utiliza o lo ha utilizado para sus desplazamientos urbanos, frente al 12% que ha empleado una bicicleta eléctrica y el 4% que se ha desplazado en moto eléctrica.

MEJORA LA PERCEPCIÓN SOBRE LA CONVIVENCIA URBANA

El incremento del uso de estas alternativas se acompaña de una percepción más favorable sobre la convivencia entre los distintos tipos de medios de transporte. El 51% de los españoles considera que su ciudad está preparada para la convivencia entre vehículos, patinetes, bicicletas y otros medios de transporte, frente al 48% de 2025, lo supone una mejora de tres puntos porcentuales en un año.

Además, el estudio refleja que la percepción es especialmente positiva entre los más jóvenes. El 72% de las personas de 18 a 30 años considera que su ciudad está adaptada y preparada para esta convivencia.

"La micromovilidad forma cada vez más parte del ecosistema urbano. Observamos un amplio respaldo a la adopción de medidas que favorezcan la integración ordenada de estas soluciones. Este avance pone de manifiesto la importancia de seguir desarrollando de uso que permitan aprovechar su potencial de forma segura y adaptada a las necesidades de cada ciudad", ha apuntado la gerente de Marketing y Desarrollo de Negocio de Alphabet España, señala Ángeles Roca.