Los neumáticos de coches eléctricos pueden desgastarse hasta un 20% más rápido que los de combustión - EUROMASTER

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los neumáticos de los coches eléctricos pueden desgastarse, de media, hasta un 20% más rápido que los de los vehículos de combustión equivalentes debido al mayor peso de las baterías, la entrega instantánea de par motor y la frenada regenerativa, según Euromaster, red especializada en mantenimiento integral del automóvil.

A partir de estudios e informes técnicos de Michelin, la compañía señala que las características de los vehículos eléctricos someten a los neumáticos a unas exigencias diferentes durante la conducción, lo que puede acelerar su desgaste.

Uno de los principales factores es el peso adicional de las baterías, que hace que los vehículos eléctricos sean, por lo general, más pesados que sus equivalentes de combustión. Esta diferencia incrementa la carga que soporta cada neumático y las exigencias a las que se ve sometido durante la circulación. De hecho, los neumáticos de un coche eléctrico suelen ser en su configuración diferentes a los tradicionales de combustión.

A ello se suma la entrega prácticamente instantánea del par motor. Los motores eléctricos permiten aceleraciones más rápidas desde el primer momento, una respuesta que somete a los neumáticos a mayores esfuerzos, especialmente en las ruedas motrices.

La frenada regenerativa también puede influir en el desgaste. Este sistema permite recuperar parte de la energía cinética del vehículo y transformarla en electricidad, reduciendo al mismo tiempo el uso de los frenos convencionales. Sin embargo, las fuerzas de deceleración siguen transmitiéndose entre los neumáticos y el asfalto, por lo que una frenada regenerativa intensa puede acelerar su deterioro.

NEUMÁTICOS CON ESPECIFICACIONES ESPECÍFICAS

Estas particularidades también afectan a la elección de los neumáticos. Según Euromaster, el mayor peso de los vehículos eléctricos y la entrega inmediata de par motor hacen que muchos de estos modelos necesiten neumáticos con características específicas de carga, estructura y resistencia.

Por ello, la compañía advierte de que no basta con elegir un neumático de la misma medida, sino que es fundamental respetar las especificaciones establecidas por el fabricante del vehículo, incluidos el índice de carga, el código de velocidad y las posibles homologaciones específicas.

EL MANTENIMIENTO, CLAVE PARA ALARGAR SU VIDA ÚTIL

Ante estas mayores exigencias, Euromaster recomienda prestar especial atención al mantenimiento de los neumáticos para prolongar su vida útil y mantener sus prestaciones y seguridad.

Entre las principales medidas, la compañía destaca comprobar periódicamente la presión, revisar la profundidad y el estado de la banda de rodadura y detectar posibles desgastes irregulares.

Asimismo, recuerda que la presión debe mantenerse en los valores recomendados por el fabricante, ya que una presión incorrecta puede acelerar el desgaste e incrementar la resistencia a la rodadura, con el consiguiente impacto sobre la eficiencia y la autonomía del vehículo eléctrico.