El nuevo Audi Q7 llega a España con diseño innovador, iluminación pionera y por 95.000 euros

Audi Q7 - AUDI

Cuenta con una configuración de siete asientos y un techo panorámico iluminado, con motorización diésel y tecnología MHEV

Se ofrecerá con dos motorizaciones PHEV y una de gasolina en 2027

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Audi ha arrancado las ventas de la tercera generación del Q7, el icónico fundador de la familia 'Q' de la marca, disponible ya en España con un motor diésel V6 de tres litros en dos versiones de potencia, con 220 kW (299 CV) y 630 Nm de par, o 180 kW (245 CV) y 500 Nm, desde 98.500 y 95.630 euros, respectivamente.

El motor V6 TDI de tres litros con tecnología MHEV plus (Etiqueta ECO) cuenta con un compresor eléctrico para una inmediata respuesta al acelerador. La tecnología MHEV plus, que incluye un generador integrado en el sistema de propulsión, apoya con hasta 18 kW (24 CV) de potencia extra y hasta 370 Nm de par adicional. Un compresor eléctrico EPC también proporciona un gran rendimiento en el arranque.

Además, los clientes pueden optar por repostar su nuevo Q7 con combustible HVO (aceite vegetal hidrotratado), que se produce a partir de materiales residuales y de desecho, como el aceite de cocina usado, y puede reducir las emisiones de CO* entre un 70% y un 95% en comparación con el diésel derivado del petróleo. Se puede utilizar como mezcla o como combustible puro.

El Audi Q7 se ofrece en diferentes versiones en función del acabado. La versión de acceso es la Advanced, que ya incluye un amplio equipamiento funcional y de seguridad de serie. Para quienes buscan una estética más dinámica están disponibles los acabados opcionales S Line y Black Line, que aportan un carácter más deportivo y una imagen exterior más exclusiva, como por ejemplo la parrilla frontal iluminada.

DISEÑO EXTERIOR LLAMATIVO Y SEGURO

La tercera generación del Audi Q7 conserva su diseño musculoso. Los cuatro aros característicos de Audi, junto con el capó, se sitúan notablemente más altos, lo que hace que la parte delantera del SUV parezca más grande.

El exterior del nuevo Q7 ha cambiado, destacando aún más por su línea de hombros ascendente, que confiere al SUV una silueta imponente. Los característicos blisters emergen de los hombros y se estrechan hacia un distintivo pilar D en la parte trasera. El pilar D es ahora más vertical, lo que da como resultado una línea de techo casi horizontal que ofrece más espacio para la cabeza y más espacio interior.

La iluminación desempeña un papel especial en el diseño del nuevo Q7. Los faros Matrix LED digitales opcionales con módulos micro-LED se basan en una tecnología capaz de proyectar directamente patrones de luz de alta resolución, lo que abre numerosas posibilidades para la distribución adaptativa de la luz y los sistemas de asistencia.

En la parte trasera las luces traseras OLED digitales de tercera generación cuentan con iluminación de comunicación y una firma lumínica digital activa. El Audi Q7 ofrece hasta ocho firmas lumínicas digitales para las luces traseras y los faros delanteros.

Audi ofrece una amplia gama de llantas de aleación para mejorar la experiencia de conducción y complementar a la perfección el aspecto del nuevo Q7. El modelo cuenta con llantas de 20 pulgadas, seguida de opciones de 21, 22 o 23 pulgadas.

INTERIOR ESPACIOSO Y VERSÁTIL

Los pasajeros disfrutarán de su espacioso interior, que incluye un techo panorámico iluminado con transparencia regulable. En el habitáculo, los pasajeros se encuentran con una configuración de serie de cinco plazas, que se ofrecen en tres opciones (estándar, deportivo o deportivo plus).

Por primera vez, también están disponibles como opción dos asientos individuales en la segunda fila que, junto con los dos asientos de la tercera fila, permiten una configuración de seis plazas. Todos los asientos son regulables eléctricamente.

De serie, el modelo incorpora la pantalla del pasajero, de 12'3 pulgadas, con tecnología LCD con modo de privacidad, y la consola central, rediseñada con espacio de almacenamiento y con carga inalámbrica para dos dispositivos móviles.

El diseño interior mantiene la integración geométrica del salpicadero y las puertas. Las líneas limpias y las superficies claramente definidas crean orden y concentran la atención. El habitáculo seduce por su diseño limpio y ofrece espacio para cada ocasión.

Además, Audi mejora la experiencia a bordo con el sistema de sonido premium Bang & Olufsen actualizado con sonido 4D, y una de las grandes novedades de la marca, con 22 altavoces. Se basa en el anterior sistema de sonido 3D con altavoces en los reposacabezas y añade innovadores actuadores en los asientos delanteros.

"El objetivo es una experiencia sonora envolvente y personalizada que haga que la música no solo se escuche, sino que se pueda sentir físicamente", destaca Audi, que busca ofrecer comodidad en todo momento, con configuraciones como el cierre y apertura automática de las puertas.

El nuevo modelo también ofrece diversas funciones de asistencia a la conducción de serie, como el asistente de conducción adaptativo plus, que ayuda al conductor con la aceleración, el frenado, el mantenimiento de la velocidad y la distancia, así como con el mantenimiento del carril.