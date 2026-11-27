Ocho de cada diez conductores interesados en el renting sitúan en 350 euros al mes su presupuesto - COCHES.NET

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ocho de cada diez conductores interesados en contratar un servicio de renting sitúan en un máximo de 350 euros mensuales su presupuesto, con especial preferencia por las cuotas de entre 150 y 250 euros, según los resultados del estudio 'Tendencias de Movilidad 2026-2027', elaborado por coches.net.

En concreto, el 81% de los potenciales clientes busca mensualidades de hasta 350 euros, una franja en la que ya se encuentra el 57% de los contratos actuales de renting, tanto particulares como de empresa. Por tramos, el 38% de los encuestados optaría por una cuota de entre 150 y 250 euros, mientras que el 32% elegiría una mensualidad de entre 251 y 350 euros.

El precio constituye el principal factor a la hora de elegir un vehículo de renting para el 53% de los interesados, muy por delante de la seguridad, que representa el 18% de las respuestas, y de la tecnología y la conectividad, con un 12%.

El estudio también refleja el creciente atractivo del renting de ocasión como alternativa para ajustar los gastos de movilidad. Así, el 60% de quienes se plantearían contratar un renting particular preferiría un vehículo usado frente a uno nuevo. Esta proporción aumenta hasta el 67% entre los conductores de entre 35 y 44 años.

Además, el 56% de quienes apuestan por esta modalidad estaría dispuesto a realizar un desembolso inicial para conseguir una cuota mensual más reducida. Entre quienes aceptarían esta opción, el importe más habitual se situaría entre los 2.000 y los 5.000 euros, elegido por el 40%, mientras que el 27% aportaría entre 1.000 y 2.000 euros y el 22% superaría los 5.000 euros.

En cuanto a las motorizaciones, los sistemas híbridos convencionales y enchufables concentran conjuntamente el 50% de las preferencias. Si se añaden los vehículos eléctricos, que representan el 13%, las tecnologías electrificadas reúnen el 63% del interés, frente al 14,6% del diésel.

MANTENIMIENTO Y SEGURO, ENTRE LOS SERVICIOS MÁS DEMANDADOS

Más allá del precio, los potenciales clientes valoran especialmente que la cuota incluya servicios que permitan controlar los gastos imprevistos. El mantenimiento y la cobertura de averías son las prestaciones más demandadas, con un 72% de las respuestas, seguidas del seguro a todo riesgo (67%) y el vehículo de sustitución (55%).

También destacan la inclusión de los neumáticos (45%) y la posibilidad de cancelar el contrato sin permanencia (43%), dos aspectos que contribuyen a aportar mayor flexibilidad al servicio.

En este sentido, el responsable de Relaciones Institucionales de coches.net, Marcel Blanes, ha señalado que los resultados ponen de manifiesto que el renting de ocasión tiene "un amplio margen de crecimiento", al existir una oportunidad para diversificar la oferta y responder a los conductores que buscan soluciones de movilidad más accesibles sin renunciar a las ventajas de esta fórmula.

LOS MAYORES DE 55 AÑOS PREFIEREN CONTRATOS MÁS LARGOS

La edad también influye en las preferencias sobre la duración de los contratos y los canales de contratación. Los conductores mayores de 55 años muestran una mayor inclinación por los acuerdos de entre cuatro y cinco años, una opción elegida por el 46% de este grupo, frente al 36% de las personas de entre 45 y 54 años y el 30% de quienes tienen entre 35 y 44 años. Por el contrario, entre los conductores de 25 a 34 años la preferencia por los contratos de larga duración se reduce al 22%.

Respecto a la contratación, la modalidad mixta, que combina el canal digital con la posibilidad de recibir asesoramiento, es la preferida por el conjunto de los interesados, con un 45%. No obstante, más de un tercio de los conductores de entre 25 y 44 años contrataría el renting de forma completamente online, frente al 17,8% de los mayores de 55 años.

Para facilitar este proceso digital, los encuestados reclaman principalmente una comparación clara de las ofertas (52%), transparencia durante la contratación (44%) y disponibilidad de atención al cliente (35,5%).

Por otro lado, el estudio cuestiona que las nuevas fórmulas de movilidad interesen especialmente a los conductores más jóvenes. Entre las personas que no utilizan vehículos ajenos, el 27,5% se plantearía una solución de movilidad mediante una cuota mensual. Este porcentaje alcanza el 29,5% entre los mayores de 55 años, frente al 20% de los conductores de entre 25 y 34 años.

LA PROPIEDAD, PRINCIPAL BARRERA PARA EL RENTING

Pese al interés por estas alternativas, el coche en propiedad continúa siendo el principal competidor del renting. Entre quienes descartan el renting o la suscripción mensual, el 58% afirma que prefiere disponer de un vehículo propio, una proporción que aumenta hasta el 65% entre los conductores de 25 a 34 años.

El precio constituye la segunda gran barrera, ya que el 34% considera que estas modalidades son demasiado caras. Esta percepción alcanza el 43% entre las personas de 35 a 44 años.