Opel aboga por la "igualdad de condiciones" frente a las marcas chinas para salvar la industria europea

Archivo - EL consejero delegado de Opel, Florian Huettl - Hannes P. Albert/dpa - Archivo

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Opel se ha mostrado "a favor" de que la Unión Europea legisle para imponer "igualdad" entre las condiciones de fabricación de las empresas europeas y las chinas en el sector automovilístico, con el fin de proteger a la industria automovilístico del continente.

"La industria del automóvil es una parte importante de la economía española, al igual que para otros países. Es necesario apoyar a esta industria y hay que protegerla", ha defendido el consejero delegado de Opel, Florian Huettl, en un encuentro con periodistas al que ha asistido Europa Press en el marco del Salón del Automóvil de París.

En concreto, el directivo alemán ha señalado que desde Opel acogen "con satisfacción" medidas como la aprobada recientemente por la Unión Europea para reducir las importaciones de vehículos híbridos de China.

"Creo que muchas cosas avanzan en la dirección correcta y estamos a favor de estas medidas, con el fin de, una vez más, que el resultado sea positivo, para ofrecer un incentivo a quienes decidan producir en Europa a pesar de los costes, las normativas y todo lo que ello conlleva", ha argumentado.

Asimismo, sobre la Ley de Aceleración Europea (IAA, por sus siglas en inglés), que regula la producción automovilística en Europa, Huettl ha explicado que en Opel están "preparados" para actuar, "sea cual sea la forma definitiva que adopte esta normativa.

HACIA UN NUEVO CAPÍTULO EN 2028 CON LEAPMOTOR EN ZARAGOZA

En este camino por avanzar en la producción europea, Opel anunció hace unos meses una colaboración con Leapmotor para fabricar un nuevo modelo tipo SUV en la planta de Stellantis en Figueruelas (Zaragoza) en 2028.

Huettl ha adelantado que este vehículo entrará en la oferta del segmento C, con una longitud de 4,5 metros, situándose a medio camino entre las dimensiones del Opel Frontera y el Opel Grandland, y dentro la "lógica de precios" de la marca.

"Hemos decidido asociarnos con Leapmotor en una colaboración que me parece muy prometedora. Opel es el primer fabricante en dar este paso, contando con un centro de ingeniería alemán con sede en Rüsselsheim y otro chino con sede en Hangzhou, aunando lo que cada uno hace mejor para crear un coche que será un Opel muy atractivo y muy competitivo", ha resumido el consejero delegado.

Opel está actualmente "explorando nuevos caminos" hacia una oferta más "competitiva", en la que Zaragoza, y España, desempeñan "un papel importante", tal y como ha trasladado Huettl. La marca espera desarrollar cuatro nuevos coches de aquí a 2030, así como una nueva versión del Opel Corsa que, aunque todavía no ha sido confirmado, tiene posibilidades de fabricarse en suelo español, como viene ocurriendo desde hace 44 años.

Pese a los nuevos aterrizajes en Figueruelas, como el B10 --en este mes de octubre-- o el vehículo que fabricará Opel con Leapmotor, el directivo alemán ha explicado que la planta aragonesa tiene "uno de los niveles de producción más elevados de Stellantis", con una calidad excepcional y un coste de producción muy bueno.

"De momento no se notará ningún impacto en las necesidades reales, ya que la planta tiene una gran capacidad de producción. Estoy seguro de que, dentro de dos años, alcanzaremos el máximo nivel de competitividad y daremos el paso hacia un nuevo capítulo de nuestra marca", ha recalcado.