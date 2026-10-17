Peugeot prevé un "excelente" futuro para su actividad en España y pide una competencia "leal" de China

Peugeot E-T16, uno de los nuevos 'concept cars' de Peugeot - PEUGEOT

Confía en seguir "durante mucho tiempo" en Vigo y en la "calidad" de su producción en Figueruelas (Zaragoza) MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Peugeot cree que la competencia entre China y la Unión Europea en el sector de la industria automovilística debe ser "leal", lo que pasa por fijar unas reglas que permitan jugar "en igualdad de condiciones" en el mercado.

Así lo ha trasladado el consejero delegado de Peugeot, Alain Favey, en una entrevista con Europa Press, en la que ha abogado por defender y mantener la industrialización de la Unión Europea, más allá de las diferencias políticas.

"En mi opinión, deberíamos centrarnos más en cómo ayudar a la industria del automóvil a crecer y a seguir existiendo dentro de 20 años. Si Europa se reindustrializa, pero pierde este sector, no es lo correcto", ha reflexionado el directivo francés.

Para Favey, este impulso a la industria del automóvil pasa por "intentar" que prosperen y se mantengan las fábricas europeas, poniendo de ejemplo los casos de Francia o España, donde se fabrican varios modelos de Peugeot, tanto turismos como vehículos comerciales.

"La fábrica de Stellantis en Zaragoza es un ejemplo muy bueno de planta que no tiene que tener ninguna preocupación por su futuro, con tantos proyectos en paralelo que son enormes. Además, es una fábrica excelente, con un alto nivel de calidad, apoyándose, a su vez, en la fábrica de baterías que se está construyendo al lado", ha señalado.

Asimismo, sobre la fábrica de Vigo, Favey ha expresado que se ha alcanzado un "excelente" nivel de producción, por lo que confía en seguir "durante mucho tiempo" en la planta gallega con el Peugeot 2008 o el Peugeot Partner.

UNA OFERTA ASEQUIBLE Y ADAPTADA A LA DEMANDA

El consejero delegado ha apuntado que el sector está haciendo un trabajo correcto para dar respuesta al crecimiento "bastante rápido" de la demanda de modelos electrificados en las principales economías de Europa, con una oferta multienergía que se adapta a estas nuevas necesidades de los clientes.

"Peugeot siempre ha tenido una estrategia multienergía. Así que todos nuestros modelos, tanto turismos como vehículos comerciales ligeros, están disponibles con motor de combustión interna, híbridos o vehículos eléctricos de batería (BEV); somos extremadamente flexibles para responder a la competencia y, básicamente, a la demanda".

Igualmente, la marca francesa confía en el efecto de la plataforma STLA One para continuar con su política de precios, al abaratarse los costes de producción en un 20%. "Se prevé que esto vaya acompañado de precios más bajos. No estoy diciendo que los precios vayan a ser un 20% más baratos. Lo que digo es que, si la plataforma es un 20% más barata, nos permitirá fabricar coches que estén mejor equipados o que tengan un precio más bajo", ha apuntado.

Entre los modelos que están por llegar, Peugeot ve "factible" el E-T16, uno de los 'concept cars' que ha presentado recientemente en el Salón del Automóvil de París, mientras que otros prototipos tienen "una visión de futuro" con otra posibilidad de tecnologías, como el Peugeot RCZ.