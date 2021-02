Proveedores automovilísticos alertan de que los cierres de fronteras podrían interrumpir la producción

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Europea de Proveedores Automovilísticos (Clepa) ha alertado de que la implementación de controles transfronterizos entre países como Alemania, República Checa y Austria podrían interrumpir la producción de las factorías de vehículos europeas.

En un comunicado, la secretaria general de Clepa, Sigrid de Vries, ha subrayado que los proveedores están "preocupados" por los recientes anuncios sobre cierres de fronteras y la intensificación de las inspecciones en los límites de los países.

"Estas medidas provocan transtornos en las fronteras internas de Europa y retrasos críticos en la cadena de suministro. El mercado único es un logro importante de la Unión Europea. Defender su integridad es una prioridad, específicamente en lo que respecta a la libertad de circulación de mercancías y trabajadores", ha lamentado.

Según ella, los productos que no consiguen pasar las fronteras podrían interrumpir las cadenas de suministro 'just in time' y llegar a paralizar la producción, lo que pondría en riesgo los empleos del sector. Aunque ha reconocido que la salud es "primordial", también ha reivindicado que la industria ha tomado numerosas medidas para mantener la seguridad.

"El transporte de mercancías debería estar exento de cierres fronterizos y los estados miembro deberían garantizar la alineación de sus medidas de control para apoyar el funcionamiento del mercado único", ha subrayado.