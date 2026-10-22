Una rápida transición a los vehículos eléctricos de empresa generaría 50.000 empleos en España en 2030

Coches eléctricos en una fábrica de España - Ramón Comet - Europa Press

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los objetivos de electrificación a escala de la Unión Europea para las grandes flotas, junto con la restricción de las ventajas fiscales nacionales únicamente a los vehículos de empresa eléctricos fabricados en Europa, generarían 344.000 puestos de trabajo adicionales, de los cuales casi 50.000 serían en España, y 18.000 millones de euros en inversiones adicionales para la economía y la industria automovilística europeas de aquí a 2030.

Los beneficios económicos también podrían dispararse de 28.000 millones de euros a 48.000 millones, mientras que las inversiones podrían crecer de 20.000 millones a 38.000 millones.

Así lo refleja un análisis de T&E, que muestra que, en el escenario más optimista, aquel en el que los coches de combustión se eliminan de las flotas corporativas mucho más rápidamente, el 69% de los coches nuevos de las grandes flotas corporativas podrían ser eléctricos para 2030, lo que generaría 344.000 puestos de trabajo adicionales en Europa.

"Los vehículos de empresa son la forma más rápida de convertir la transición hacia los vehículos eléctricos en Europa en puestos de trabajo europeos. Los legisladores tienen la oportunidad de convertir la normativa sobre vehículos de empresa en un motor clave de la competitividad del sector automovilístico europeo", ha manifestado la directora de T&E en España, Isabell Büschell.

CASI 50.000 PUESTOS DE TRABAJO EN ESPAÑA

España también saldría beneficiada con este reglamento. Según las estimaciones de T&E en el escenario más moderado, se podrían crear 39.184 nuevos puestos de trabajo en nuestro país, mientras que en el más optimista la cifra podría alcanzar los 49.860 nuevos puestos de trabajo.

Algo similar ocurre con los beneficios económicos, en un escenario moderado éstos se situarían en 2.218 millones de euros. Sin embargo si se mantienen las estimaciones más ambiciosas se podrían alcanzar los 2.822 millones de beneficio.

Las inversiones en España también tendrían un incremento. Éstas podrían alcanzar los 1.765 millones de euros en un escenario moderado y 2.620 si se toma como referencia el escenario más optimista.