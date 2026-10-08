La red pública de recarga crece un 2,5% en el tercer trimestre, pero ralentiza su ritmo respecto a 2025 - JUNTA DE EXTREMADURA

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

España ha alcanzado los 58.075 puntos de recarga públicos para vehículos eléctricos tras sumar 1.393 nuevas instalaciones durante el tercer trimestre de 2026, lo que representa un crecimiento del 2,5% respecto al trimestre anterior, según datos del último Barómetro de Electromovilidad publicado este jueves por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac).

A pesar del incremento en la red, la patronal del automóvil advierte de una "ralentización significativa" en el ritmo de despliegue en lo que va de año.

Entre enero y septiembre de 2026 se han instalado 5.003 nuevos puntos, lo que equivale a tan solo un 37,4% de los 13.382 puntos que se incorporaron a la red en el mismo periodo del año anterior.

Asimismo, el informe pone de relieve que 17.965 puntos de recarga --el 23,6% del total instalado en el país-- permanecen fuera de servicio debido a averías, mal estado o demoras en la conexión a la red de distribución eléctrica. De estar todos operativos, la infraestructura de acceso público en España ascendería a 76.040 puntos.

Ante esta situación, Anfac ha instado a las administraciones públicas a agilizar los trámites burocráticos y los permisos de acceso y conexión eléctrica para poner en funcionamiento la infraestructura ya desplegada por los operadores.

CASI EL 70% DE LA RED SON DE BAJA POTENCIA

Respecto a la calidad de la red pública, España suma 6.651 puntos de recarga de alta potencia (igual o superior a 150 kW), lo que supone el 11,4% del total. Durante el tercer trimestre, uno de cada tres nuevos puntos instalados correspondió a esta categoría de alta potencia, aspecto que la patronal considera prioritario para los desplazamientos de larga distancia.

Sin embargo, la realidad nacional refleja que 39.437 unidades pertenecen a puntos de recarga de 22 kW o menos, lo que se corresponde con el 68% de la red total nacional y aunque, son mejores para salvaguardar la batería a largo plazo, sus tiempos de carga pueden superar las 3 horas para recargar un vehículo eléctrico. De ellos, 33.223 unidades se encuentras en el ámbito urbano, representando el 57% de toda la infraestructura nacional.

De hecho Anfac insiste en que para avanzar en la electrificación "resulta clave" aumentar los puntos de carga de mayor potencia disponible.

Los enclaves entre 22 y 50 kW que se encuentran disponibles en España son un total de 2.206 hasta el tercer trimestre, mientras que los situados entre 50-150 kW suponen 9.781 ubicaciones sobre el total.

ESPAÑA SE MANTIENE A 14,3 PUNTOS DE LA MEDIA EUROPEA

El indicador global de electromovilidad de Anfac --que combina la penetración del vehículo electrificado y el desarrollo de la red de recarga-- aumentó 0,9 puntos en el tercer trimestre, hasta situarse en 27,8 puntos sobre 100.

Sin embargo, el avance español sigue estando por debajo del ritmo medio del resto del continente. La media de la Unión Europea se sitúa en 42,1 puntos, lo que mantiene a España a una distancia de 14,3 puntos de la media comunitaria. Por comunidades autónomas, Navarra lidera la clasificación nacional con 41,3 puntos, seguida de Castilla-La Mancha (32,5 puntos) y Castilla y León (31,9 puntos).

En cuanto a la penetración de vehículos electrificados (turismos eléctricos e híbridos enchufables), el indicador subió 1,4 puntos hasta alcanzar los 39,7 puntos sobre 100, impulsado por más de 76.000 matriculaciones en el trimestre. Durante el mes de septiembre, este tipo de vehículos representó uno de cada tres turismos matriculados en España.

No obstante, Anfac también alerta del "déficit significativo" que persiste en la infraestructura dedicada al transporte pesado en las vías de la red transeuropea (TEN-T) y en nodos urbanos, incumpliendo los objetivos fijados por el reglamento europeo AFIR y el borrador del Marco de Acción Nacional (MAN).

El director general de Anfac, José López-Tafall, ha señalado que los datos reflejan una "demanda creciente" de vehículos electrificados cuando existen incentivos adecuados como el Plan Auto+, pero ha insistido en acelerar la puesta en marcha de la infraestructura existente.

"Necesitamos mantener el ritmo de despliegue para acompasarlo con el mercado, siendo clave facilitar procesos para que los puntos ya instalados gracias al esfuerzo inversor de los operadores puedan entrar en funcionamiento cuanto antes", ha declarado López-Tafall, destacando también la necesidad de eliminar las "zonas sombra" en el territorio y avanzar decididamente en la red para vehículos pesados.