Refactory España consolida su actividad con 15.000 vehículos reacondicionados

Plantilla en la planta de Refactory de Valladolid. - RENAULT

VALLADOLID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las plantas de Refactory en Sevilla y Valladolid, que permiten dar una segunda vida a los vehículos usados con calidad premium, han alcanzado el vehículo reacondicionado número 15.000 desde que iniciaran su actividad en 2023.

El proyecto es el "corazón de la ambición de Renault Group por la economía circular". "El objetivo es la renovación de los vehículos siguiendo una metodología sostenible que refuerza el compromiso por la descarbonización y por una automoción responsable e innovadora", señala la multinaiconal a través de un comunicado.

El CEO de Renault Group España, Christian Stein, ha visitado la planta vallisoletana para celebrar junto a los equipos multidisciplinares la cifra alcanzada y conocer de primera mano el proceso de este proyecto de economía circular en España.

"En un plazo máximo de dos semanas y con una minuciosa revisión de 150 puntos, 15 vehículos en total de las marcas Renault, Dacia y Alpine finalizan cada día su reacondicionamiento exhaustivo acorde con las nuevas tecnologías y regulaciones", detalla la información. Además, a través de una nueva cabina de mayor capacidad, Refactory Valladolid puede pintar vehículos del segmento C de una sola vez.

Además, Refactory sigue escribiendo su futuro y se prepara para "analizar y reparar" las baterías de los vehículos electrificados de Renault y Dacia de los clientes españoles.

"Este hito de producción nos sitúa como referencia dentro del sector y refleja nuestra capacidad para garantizar un flujo constante y estable de vehículos. La capacidad de reacondicionamiento, la eficiencia logística y la coordinación entre todos los equipos son elementos fundamentales para ofrecer una experiencia de cliente excelente", ha señalado el subdirector de la Factoría de Carrocerías, Álvaro Jiménez.

El dirigente ha señalado que se pueden entregar los vehículos reacondicionados Refactory Certified "en menos de dos semanas y cumplir los compromisos adquiridos". "Para el área comercial, contar con un lead time tan competitivo supone una ventaja diferencial, ya que nos permite responder con constancia y rapidez a la demanda y reforzar la confianza de quienes eligen nuestros vehículos", ha finalizado.