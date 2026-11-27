El presidente de Sernauto, Javier Pujol - TONI GALAN

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Sernauto, Javier Pujol, ha subrayado la necesidad de apostar por una estrategia de país que garantice la estabilidad económica, política y social, fomente la colaboración de toda la cadena de valor e impulse las inversiones en desarrollo tecnológico y en entornos de ensayo y validación en condiciones reales para el sector de la automoción.

"España, que tiene un ecosistema único, no solo ha de ver lo que implica el vehículo eléctrico. Ha de ver lo que implica en transformación industrial ese cambio de digitalización de la inteligencia artificial en las máquinas", ha afirmado Pujol, durante su participación en el Aucon, el Congreso del Vehículo Autónomo y Conectado, que se ha celebrado esta semana en Zaragoza.

En su intervención, ha reivindicado la ambición que debe tener España para liderar esta transformación tecnológica e industrial, lo que se puede lograr a través de un Pacto de Estado por la Innovación que garantice instrumentos de apoyo a la I+D+i, así como un marco regulatorio armonizado que facilite el despliegue de estas tecnologías y permita a la industria europea competir con otras regiones que están liderando esta transformación, como Estados Unidos y China.

"No podemos convertirnos en el continente donde todo lo regula y no se adapta a la realidad y a las tendencias económicas, sociales del mundo, porque si no, Europa va a tener un problema de adaptación y de liderazgo", ha advertido el presidente de Sernauto, quien incidió en la importancia de seguir trabajando en la productividad, la mejora continua y la incorporación de nuevas tecnologías para preservar y reforzar el liderazgo industrial de España.

En el marco de la segunda jornada del congreso, Pujol puso de manifiesto el papel estratégico de una industria que aporta más del 75% del valor del vehículo y cuyo conocimiento, capacidad tecnológica e innovación resultan "determinantes" para afrontar la transformación de la movilidad.

Pujol puso en valor la fortaleza del ecosistema español de automoción, integrado por más de 1.000 empresas proveedoras de equipos y componentes repartidas por todo el territorio nacional, 16 plantas de fabricación de vehículos y agentes tecnológicos de primer nivel, y reforzado por la llegada de nuevos fabricantes chinos y los proyectos de fabricación de baterías.

COLABORACIÓN INTELIGENTE CON LA INDUSTRIA CHINA

En este contexto, ha defendido la necesidad de aprovechar esta posición privilegiada para atraer nuevas inversiones, capacidades tecnológicas y centros de decisión a nuestro país, apostando también por una colaboración inteligente con la industria china.

"No hay país en Europa que tenga este ecosistema. Y nosotros hemos de ser conscientes de que tenemos una gran oportunidad para seguir avanzando en este proceso", ha señalado. El presidente de Sernauto también hizo especial hincapié en las oportunidades que ofrece la convergencia tecnológica y la transferencia de tecnologías de doble uso.

La aplicación de la inteligencia artificial al mundo físico, junto con tecnologías como la sensorización, los sistemas de navegación, los actuadores o la electrónica de potencia, está transformando los modelos de negocio y abriendo nuevas posibilidades de diversificación para los proveedores de automoción en ámbitos como la robótica humanoide, la movilidad aérea, la defensa o el espacio.