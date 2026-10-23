El sindicato IG Metall amenaza con convocar huelgas en Volkswagen en Alemania a partir de enero

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MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato IG Metall amenaza con una huelga entre los trabajadores del Grupo Volkswagen en Alemania a partir de enero si la compañía no da marcha atrás en su plan de renegociar los convenios colectivos.

"No buscamos el conflicto, pero estamos preparados", ha trasladado el sindicato a medios locales este viernes, ante la posibilidad de emprender huelgas u otras acciones sindicales una vez que expire el periodo obligatorio de paz laboral el 31 de diciembre.

El sindicato ha afirmado que Volkswagen ha notificado la rescisión de 10 de sus 13 convenios colectivos a finales de año. Esta medida volvería a poner sobre la mesa de negociación cuestiones como los salarios, la jornada laboral, las primas y las normas de contratación.

IG Metall ha dado a Volkswagen de plazo hasta finales de mes para que dé marcha atrás en su decisión. Si la empresa se niega, el sindicato ha advertido de que organizará huelgas y otras formas de acción sindical una vez que expire el periodo obligatorio de paz laboral el 31 de diciembre.

El enfrentamiento se produce en medio del intento del consejero delegado, Oliver Blume, de reestructurar Volkswagen, recortando puestos de trabajo, reduciendo los costes de las fábricas y la burocracia en Alemania, al tiempo que se libera liquidez para invertir en coches eléctricos, software y tecnología de conducción autónoma.

El sindicato quiere que las negociaciones formales comiencen el 24 de noviembre, antes de la fecha límite del 3 de diciembre, y afirma que las conversaciones deberían iniciarse en las fábricas que tienen unas perspectivas a largo plazo inciertas, según explica Bloomberg.

En la última semana se supo que Volkswagen ha planteado una congelación salarial en Alemania hasta 2030, con las retribuciones fijadas en los niveles de 2026, según publicaron diversos medios alemanes.