Sindicatos rechazan el planteamiento de Renault de ligar un 25% de la prima de objetivos al absentismo

VALLADOLID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos han rechazado este martes el planteamiento realizado por Renault de ligar un 25% de la prima de objetivos al absentismo individual y reclaman que este concepto no afecte al salario.

Este ha sido uno de los temas abordados hoy en la mesa negociadora del nuevo convenio colectivo. La empresa quiere que el absentismo sea un concepto que se vea reflejado en la prima por objetivos de los empleados, mientras que la representación de los trabajadores apuesta por que este concepto no afecte al salario o, en todo caso, sirva para premiar la contribución de cada colaborador.

"Solicitan además que se excluyan del cómputo de este absentismo determinadas enfermedades graves y que este concepto pueda ser percibido por la totalidad de trabajadores de la empresa", explica la empresa a través de un comunicado.

Los sindicatos han rechazado esta propuesta. Así, desde UGT UGT-FICA comparten que el absentismo es un elemento "perturbador", pero matizan que, sobre todo, lo es para el trabajador que está enfermo y no puede acudir a trabajar.

"Estamos dispuestos a hablar de la prima de objetivos, pero para subir el precio, punto, no para pasar una parte de nuestro salario consolidado al absentismo individual de cada trabajador. Si se quiere abordar este tema, deberá de ser con un presupuesto específico y nuevo", explica el sindicato.

En este sentido, insiste en que si la empresa decide premiar la presencia de los trabajadores, deberá de ser para "todos" los trabajadores de Renault España, "incluyendo a todos los colectivos".

CC.OO., por su parte, ha hecho una contraoferta a la empresa al proponer la creación de una nueva paga extraordinaria ligada a resultados para reconocer el tiempo de trabajo.

"Volver a penalizar a los trabajadores, incluyendo otra vez en la prima el absentismo, avance histórico de las negociaciones del pasado convenio de 2017, no entra en nuestros planes. En la anterior negociación se subió el precio del punto de la prima, no incrementado desde su creación y, retirado el concepto que más penalizaba, económicamente hablando para la plantilla, el absentismo, de ahí que la pretensión de la empresa de hacer la del cangrejo no lo vamos a consentir", garantizan desde la sección sindical.

De cara a lograr un acuerdo final, para CC.OO. es determinante que la dirección de empresa retire más puntos de su plataforma. "Se trata de los de jornada y salario, que ya advertimos que de no retirarlos o modificarlos nos impedirán avanzar en la consecución de un acuerdo global. Esperemos que nuestros interlocutores obren en la dirección adecuada", subrayan.

Por su parte, CGT expone que la inclusión en el próximo convenio de un plus de presencia o de no absentismo, generaría un "enorme riesgo" a miles de trabajadores que, ante su "precaria" situación, acudirían a trabajar incluso estando enfermos. "La organización anarcosindicalista rechaza rotundamente las pretensiones de la empresa, del mismo modo que también rechaza la postura de CC.OO., UGT y SCP de premiar con un plus la presencia en fábrica y el no absentismo individual de los trabajadores", exponen.

Posturas, todas ellas, a las que también se suman desde Trabajadores Unidos (TU), que ha rechazado que se pueda negociar si se "cae enfermo o no", porque, apostillan, eso no se "elige". "No vamos a acceder a las pretensiones de premiar o penalizar a aquellas personas que puedan caer enfermas porque es discriminatorio, teniendo en cuenta, además, que muchos de estos absentismos son debidos a los esfuerzos repetitivos provocados por las cadenas de producción dando lugar, además, a enfermedades profesionales que nunca son reconocidas por la empresa", han subrayado.

ACUERDOS

Donde sí ha habido acuerdos ha sido en algunos aspectos sociales que ambas partes han considerado de especial "relevancia". En este sentido se ha acordado que la aportación de Renault a la Mutua de Personal se equipare a las aportaciones que realiza el trabajador y que ascendería a 34 euros mensuales.

Asimismo, la empresa ha confirmado su disposición a ampliar el servicio de fisioterapia fuera del horario laboral. Esta mejora será de aplicación en los centros donde actualmente existe este servicio -Valladolid, Palencia y Sevilla- que verán ampliado su horario de atención en un 50%.

Renault se comprometió también a analizar "más profundamente" una mejora en el sistema de descuentos que tienen ahora mismo los empleados para la compra de vehículos nuevos o para contratar un renting. Las propuestas serán comunicadas en el primer semestre de 2021 a la representación de los trabajadores.

Por último, se ha acordado que el tiempo de paternidad, maternidad y lactancia sea considerado como tiempo efectivo de trabajo a la hora de generar derechos sobre días de vacaciones por antigüedad y cambio de categoría profesional, explica la empresa.

La próxima reunión de la comisión negociadora tendrá lugar el 11 de febrero.