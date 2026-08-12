Sintonía por el proyecto de SAIC entre Xunta y Gobierno: "Seguimos trabajando"

O Presidente Da Xunta, Alfonso Rueda, Visita Cecopi Con Motivo Da Eclipse. - Xunta de Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Tanto el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, como el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, han querido trasladar este miércoles un mensaje de "tranquilidad" a los ciudadanos respecto a la fábrica que el grupo automovilístico chino SAIC pretende levantar en Ferrol, destacando el trabajo conjunto entre ambas administraciones: "Seguimos la tramitación. Quedan muchas cosas por hacer".

Así lo han señalado ante los medios de comunicación tras participar en la reunión del Cecopi para hacer seguimiento del operativo especial por el eclipse, donde Blanco ha aprovechado para destacar la colaboración entre Gobierno autonómico y central desde el "primer momento" y enviar un mensaje de "tranquilidad" sobre el proyecto.

Por su parte, Rueda se ha referido a la llamada que este pasado martes le realizó la ministra de Defensa, Margarita Robles, para adelantar que la postura de su Ministerio será "favorable" a la planta de SAIC, pese a los necesarios condicionantes que se establecen siempre al levantar este tipo de factorías en terrenos próximos a una instalación militar.

"Agradezco la coordinación que en este tema, desde el principio, estamos teniendo. Creo que es como se deben hacer las cosas entre Xunta y Gobierno para hacer posible una inversión importantísimo para Ferrolterra y Galicia", ha apuntado el presidente, esperando que no haya impedimentos que no tenían "mucha lógica".

"Seguimos la tramitación. Aún quedan muchas cosas por hacer. Espero que en los tiempos previstos, a finales del año que viene, esto pueda empezar a ser una realidad", ha subrayado, refiriéndose a que la idea es que la fábrica comience a construirse a finales de 2027 y que esté terminada antes de que finalice 2028.

Preguntado sobre de dónde podrían venir las informaciones que apuntaban a la existencia de informes de Defensa y los servicios de inteligencia que alertan del riesgo de espionaje debido a la cercanía entre el lugar donde se situaría esta fábrica y el arsenal militar de Ferrol y el astillero de Navantia, en el que se trabaja con sistema militares estadounidenses, Rueda ha dicho que es lógico que haya prevención en este tema.

"No es nuevo. Ya en otras ocasiones conviven, más o menos en cercanía, instalaciones de este tipo con instalaciones militares. Es lógico poner prevenciones que garanticen cuestiones de seguridad y es lo que se va a hacer", ha insistido, explicando que sobre las "difamaciones" que salieron a la luz la propia Robles le aseguró que no vienen de canales oficiales. "Me quedo con la posición oficial del ministerio", ha sentenciado.