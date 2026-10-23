Stellantis y Bolt prevén probar vehículos autónomos en el área metropolitana de París a partir de 2028 - STELLANTIS

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Stellantis, la plataforma de movilidad Bolt y la Métropole du Grand Paris han anunciado una iniciativa para introducir de forma experimental servicios de movilidad con vehículos autónomos en el área metropolitana de París a partir de 2028, con el objetivo de extenderlos a más de 30 municipios en 2030.

El proyecto, denominado 'The Greater Paris Autonomous Driving Living Lab', se ha presentado a la iniciativa Autonomous Drive Ambition Cities (ADACities) de la Comisión Europea, destinada a impulsar la implantación de soluciones de movilidad autónoma en las ciudades europeas.

La primera fase contempla el despliegue experimental en hasta cinco municipios del noroeste de París, donde se evaluarán la seguridad, el rendimiento operativo, la integración con las redes de transporte público y los efectos económicos, sociales y medioambientales de estos servicios.

En una segunda etapa, los socios analizarán las condiciones para ampliar el proyecto al conjunto del área metropolitana, con la ambición de avanzar hacia operaciones comerciales en 2030, siempre sujeto a las autorizaciones pertinentes.

La iniciativa reúne a la Métropole du Grand Paris, que representa a París y sus 129 municipios limítrofes; Stellantis, que aportará sus plataformas preparadas para la conducción autónoma y sus capacidades de ingeniería; y Bolt, que se encargará de integrar el servicio y planificar su despliegue a través de su división Bolt Autonomous Driving Solutions.

COMPLEMENTAR EL TRANSPORTE PÚBLICO

El proyecto pretende analizar cómo los vehículos autónomos pueden complementar las redes de transporte público y privado existentes en la ciudad. Entre los posibles usos figuran los desplazamientos de primera y última milla, las conexiones con centros de empleo, los trayectos fuera de las horas punta y los servicios vinculados a grandes eventos.

El área metropolitana de París cuenta con 7,2 millones de habitantes y una extensa red de transporte, aunque persisten dificultades de conexión en determinados desplazamientos. En este contexto, los socios buscan evaluar si la movilidad autónoma puede facilitar el acceso a distintos destinos y mejorar la conexión con el transporte público.

Más allá de probar la tecnología, el programa pretende proporcionar información a las administraciones sobre los beneficios, las limitaciones y las condiciones necesarias para desplegar estos servicios en entornos urbanos densos.

El proyecto ha identificado a Pony.ai como posible proveedor de la tecnología de conducción autónoma, respaldada por la plataforma Nvidia Hyperion y el sistema de seguridad Nvidia Halos.

El presidente de la Métropole du Grand Paris, Patrick Ollier, ha señalado que la iniciativa permitirá evaluar "el potencial de la movilidad autónoma para responder a las necesidades de transporte, complementar la red pública y contribuir a una movilidad más sostenible".

Por su parte, el fundador y consejero delegado de Bolt, Markus Villig, ha defendido que los vehículos autónomos deben responder a "necesidades reales de transporte" y ha destacado el potencial del proyecto para conectar a los usuarios con el transporte público y cubrir desplazamientos que actualmente resultan "más difíciles".

El responsable de Ingeniería y Tecnología de Stellantis, Ned Curic, ha subrayado que la movilidad autónoma debe ampliar las opciones de transporte y facilitar el acceso a servicios "seguros y fiables", complementando las redes públicas existentes.