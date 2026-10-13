Stellantis mantiene sus entregas en todo el mundo en el tercer trimestre por el empuje de Europa

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MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Stellantis ha entregado 1,28 millones de vehículos en todo el mundo en el tercer trimestre, lo que supone casi mantener sus ventas (un 1% menos) que en el mismo periodo del año anterior, según ha informado este martes.

El crecimiento de los vehículos eléctricos en Europa se vio contrarrestado por menores volúmenes en Norteamérica, debido al cierre programado de la producción durante el verano, y en Oriente Medio y África, principalmente a causa de una caída en el mercado turco.

En Europa, los envíos del tercer trimestre aumentaron en aproximadamente 54.000 unidades, un 10% interanual. Este crecimiento provino de vehículos de las marcas Stellantis y Leapmotor, impulsado por los envíos de vehículos eléctricos.

En el caso de las marcas Stellantis, el crecimiento de los envíos se debió principalmente a las aproximadamente 26.000 unidades de modelos como el Citroën C3 y C3 Aircross, el Opel Frontera y el Fiat Grande Panda. El nuevo Fiat 500 híbrido y el nuevo Jeep Compass también contribuyeron positivamente, añadiendo aproximadamente 6.000 y 5.000 unidades, respectivamente.

En menor medida, los envíos de vehículos comerciales ligeros también impulsaron el crecimiento, con un aumento de aproximadamente 7.000 unidades, liderado por las versiones eléctricas.

En Norteamérica, los envíos del tercer trimestre disminuyeron hasta 357.000 unidades, o un 12% interanual, debido principalmente a la parada programada de producción que afectó en gran medida a ciertos modelos Jeep. Esta disminución en los envíos se compensó parcialmente con el mejor desempeño de Ram, impulsados por la demanda de productos nuevos y renovados y una mayor oferta de sistemas de propulsión.

Mientras, en Oriente Medio y África, los envíos disminuyeron un 21% interanual, debido principalmente a la baja en Turquía, en un contexto de mercado más débil y a la reducción de los envíos de vehículos importados por el lanzamiento previsto para octubre de 2026 de la producción local de furgonetas pequeñas.

En Sudamérica, los envíos disminuyeron ligeramente con respecto al año anterior, hasta 251.000 unidades. El crecimiento en Brasil, debido a las condiciones favorables del sector, se vio más que compensado por la disminución de los envíos en otros mercados, principalmente en Argentina.

Finalmente, en la región Asia-Pacífico, los envíos del tercer trimestre alcanzaron las 15.000 unidades, un 6% menos interanual, principalmente debido a la menor cantidad de envíos en Japón, en un contexto de mercado más débil y una comparación desfavorable con los mayores volúmenes del año anterior derivados de los lanzamientos de productos. Los mayores volúmenes en India compensaron parcialmente esta disminución.