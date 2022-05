Stellantis recoloca a varios de sus directivos ante la salida de su jefa de compras

Archivo - FILED - 19 October 2021, Thuringia, Eisenach: "Stellantis", "Grandland X" and the Opel logo are seen on banners in front of the Opel Automobile GmbH Eisenach plant. Despite the global chip shortage, Opel parent company Stellantis has exceeded it - Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dp - Archivo