Stellantis Vigo prevé nuevos paros para final de año al no estar resuelta la escasez de suministros

VIGO, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director de la planta viguesa del grupo automovilístico Stellantis, Ignacio Bueno, ha indicado que la compañía prevé nuevos paros de producción de cara a final de año debido a que la escasez de suministros "no está en absoluto resuelta".

Así lo ha señalado este martes Bueno ante los medios de comunicación tras reunirse con el secretario general del PSdeG, Valentín González Formoso. En este sentido, el directivo ha reconocido que en los primeros seis meses de este año la factoría "ha parado mucho" debido a la falta de ciertos componentes necesarios para sus vehículos.

Sin embargo, ha explicado que la situación "ha ido mejorando" y que en junio solo se ha parado dos días y medio y en lo que va de julio tan solo se ha detenido la producción un día.

"En el segundo semestre, lo que no puedo garantizar es que no vayamos a parar. La previsión, en función de los datos que tenemos de nuestros proveedores, es que vaya a haber algún problema. No de la magnitud que hemos tenido, pero no está en absoluto resuelto el tema de suministros. Sobre todo pensando hacia final de año", ha sentenciado.

Por otro lado, Bueno también ha señalado que la empresa está trabajando con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo con el objetivo de poder garantizar la asignación de nuevos modelos en un futuro a la fábrica de Vigo.

En este sentido, ha reivindicado que la llegada de más carga de trabajo no solo depende de ayudas directas, sino que se basa en muchos aspectos, como el rendimiento del centro o la competitividad del entorno.

Sobre el primer tema, ha subrayado que Stellantis Vigo está "funcionando bien", pero en el segundo aspecto ha explicado que ahí se incluyen temas como el suministro energético, el coste de la energía o los impuestos y las tasas que la compañía tiene que soportar. Aun así, ha insistido en que las conversaciones "avanzan en positivo" aunque todavía no se ha llegado a un acuerdo.