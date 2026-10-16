Tesla lanza el Roadster, el deportivo eléctrico capaz de saltar, volar y con una aceleración jamás vista- TESLA

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tesla ha presentado el Roadster, su modelo deportivo tan esperado que incorpora tecnología desarrollada junto a SpaceX y que ha protagonizado una demostración en la que ha sido capaz de elevarse del suelo, realizar maniobras aéreas y aterrizar de forma controlada, además de tener unas prestaciones hasta ahora no vistas en un modelo eléctrico.

La presentación tuvo lugar este jueves en las instalaciones de pruebas de SpaceX en McGregor (Texas, Estados Unidos). Durante la demostración, el Roadster ascendió por una rampa curva hasta quedar boca abajo y, posteriormente, se impulsó en el aire, realizó una voltereta y aterrizó sobre el asfalto.

El vehículo también mostró su capacidad para elevarse por encima de otros automóviles mediante un sistema de propulsión inspirado en la tecnología aeroespacial.

El sistema combina ventiladores de alta potencia instalados bajo la carrocería, que generan adherencia para permitir determinadas maniobras, con propulsores de gas frío desarrollados en colaboración con SpaceX. Estos últimos utilizan aire comprimido a alta presión para impulsar y controlar el vehículo durante las demostraciones.

Además, en circulación terrestre, el modelo cuenta con aerodinámica activa para acercar en un modelo eléctrico la carga aerodinámica casi de un Fórmula 1 actual.

"Esta es la culminación de un trabajo increíble por parte de los ingenieros de Tesla y SpaceX, que han colaborado estrechamente para crear algo que no se ha visto en ninguna película", expresó Elon Musk tras la presentación del modelo.

La compañía ha habilitado reservas para las versiones Performance y Thrust, con un coste de reserva anunciada de 50.000 y 250.000 dólares, respectivamente. La variante Rocket figura como una opción de acceso restringido por invitación. Esta es la opción que vuela y que hasta el momento no puede circular por carrteras.

TRES VERSIONES Y UNA ACELERACIÓN DE 0 A 100 KM/H EN MENOS DE UN SEGUNDO

Tesla ha anunciado tres configuraciones para el nuevo Roadster: Performance, Thrust y Rocket, con diferentes niveles de prestaciones y equipamiento.

La versión Performance, con dos plazas, promete acelerar de cero a 100 km/h en menos de 1,6 segundos. La variante Thrust incorporará propulsores adicionales para reducir ese tiempo a menos de 0,9 segundos, mientras que la configuración Rocket, de una sola plaza y disponible por invitación, podrá realizar maniobras aéreas y alcanzar esa velocidad en menos de 0,59 segundos, según las cifras comunicadas por la compañía.

El fabricante también asegura que el modelo podrá superar los 370 km/h de velocidad máxima, gracias a sus 1.600 CV de potencia, y ofrecer una autonomía superior a los 480 kilómetros en una sola carga. Estas prestaciones corresponden a las especificaciones anunciadas por Tesla, pendientes de su validación en un modelo de producción.

PRODUCCIÓN PREVISTA PARA 2028

Tesla prevé iniciar la producción del nuevo Roadster en 2028, aunque el proyecto ha sufrido numerosos aplazamientos desde su presentación inicial. En 2017, la compañía anticipó unas prestaciones de referencia y situó las primeras entregas en 2020, una fecha que finalmente no se cumplió.

El fabricante todavía debe concretar las especificaciones definitivas del vehículo de producción, así como las condiciones de comercialización y homologación de las versiones con capacidades de vuelo. La posibilidad de realizar maniobras aéreas en una demostración no implica que estas funciones estén autorizadas para circular por vías públicas.

La presentación de la segunda generación de Roadster se produce en medio de un contexto donde Tesla ha cambiado su foco en la venta de modelos eléctricos. Este año, Tesla dejó de vender los modelos S y X para dar cabida a la producción de sus robots humanoides Optimus y seguir vendiendo sus 'top sellers' Model 3 y Model Y a precios asequibles.

También lanzó Cybercab, un robotaxi de dos plazas que carece de volante, pedales y espejos. Igualmente, ahora se está centrando en la tecnología de conducción autónoma basada en inteligencia artificial con la intención de homologar su sistema FSD en los principales mercados de automoción en los próximos meses.