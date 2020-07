Toyota entrega en España su modelo híbrido número tres millones vendido en Europa, un Corolla GR-Sport

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La compañía automovilística Toyota ha entregado en España su modelo híbrido número tres millones vendido en Europa, un Corolla GR-Sport fabricado en Reino Unido que fue vendido a un cliente en Madrid.

"Hoy, con las restricciones para ingresar a muchas ciudades, un híbrido es esencial. No he considerado otra opción que la híbrida porque las zonas de bajas emisiones no solo llegarán a ciudades como Madrid o Barcelona, sino que a otras muchas", ha indicado Nicolás Jiménez, el comprador del modelo híbrido número tres millones.

Por su parte, el presidente y consejero delegado de Toyota España, Miguel Carsi, ha destacado el "honor" que supone para la filial española de la firma entregar este coche.

"Estamos entusiasmados de ver que los clientes que buscan modelos con más atractivo deportivo también están considerando sistemas de propulsión eléctricos híbridos. Esto subraya su confianza en que nuestra tecnología híbrida puede ofrecer el placer de conducir y el rendimiento necesario", ha indicado Carsi.

Toyota comenzó a vender vehículos híbridos eléctricos en Europa en el año 2000, con la llegada del Prius. En la actualidad, dispone de una gama de 20 modelos híbridos diferentes de las marcas Toyota y Lexus.

"Tres millones de ventas de vehículos eléctricos híbridos es un hito importante, ya que destaca el atractivo masivo que nuestros híbridos tienen con los clientes. Nuestro éxito de ventas híbridas pone a Toyota en el buen camino para alcanzar el objetivo de 95 gramos de dióxido de carbono (CO2) por kilómetro marcado por Europa", ha asegurado el vicepresidente ejecutivo de Toyota en Europa, Matt Harrison.

En todo el mundo, la compañía ya ha vendido más de 15 millones de híbridos, lo que ha ayudado a reducir las emisiones en más de 120 millones de toneladas de CO2, según sus cálculos.