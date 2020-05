Toyota supera los 290.000 vehículos híbridos vendidos en España desde 1997

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La compañía automovilística Toyota ha vendido más de 290.000 vehículos híbridos en España desde la introducción de esta tecnología en el mercado nacional en 1997, según se desprende de su 'Informe de Sostenibilidad 2018-2019. Liderando la nueva movilidad', en el cual calcula que ha entregado más de 15 millones de coches con estas características en todo el mundo.

Tal como ha informado la firma japonesa, Toyota se encuentra "inmersa" en pleno proceso de transformación para pasar de ser un fabricante de automóviles a un proveedor de servicios de movilidad, adaptando su oferta de productos y servicios a las nuevas necesidades de los clientes y combinando el respeto al medio ambiente con el desarrollo de una sociedad más inclusiva.

"Las nuevas necesidades de movilidad, más eficientes y sostenibles, marcan la línea estratégica de Toyota desde hace décadas, con sus modelos híbridos eléctricos como punta de lanza", ha indicado la marca.

En este sentido, ha indicado que Toyota se sitúa "en la mejores condiciones" para cumplir el límite de 95 gramos de dióxido de carbono (CO2) por cada kilómetro recorrido establecido por la Unión Europea, ya que sus híbridos son sinónimo de "bajo consumo y bajas emisiones".

En el marco de su transformación para convertirse en un proveedor de servicios de movilidad, Toyota está desarrollando su visión 'Mobility for All' --Movilidad para todos--, que persigue la consecución de una sociedad más inclusiva y sostenible a través de una movilidad para todos, "donde la movilidad no sea un impedimento para que todo el mundo pueda conseguir sus objetivos".