El Tribunal Supremo ratifica la cesión "ilegal" de trabajadores entre empresas del grupo Gestamp

BILBAO, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo, mediante un auto, ha desestimado los recursos interpuestos por las empresas Gestamp Tooling Erandio GTE y Gestamp Try out Servis GTS de Muskiz contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que declaraba la cesión "ilegal" de los trabajadores de Erandio a la empresa Gestam Try Out. Así, da la razón al delegado de ELA, "poniendo fin a un tortuoso proceso judicial", según ha informado el sindicato.

En un comunicado, ELA ha comunicado que el Grupo Gestamp tendrá que regularizar la situación laboral de cerca de 40 personas trabajadoras y permitirá que los trabajadores que interpusieron demanda puedan disfrutar del derecho a la subrogación y del abono de las diferencias salariales que sufrieron por el cambio de empresa.

Por un lado, GTE es una empresa ubicada en el municipio de Erandio que da empleo alrededor de 150 personas, y que surge en el año 2017 con la adquisición por parte del grupo Gestamp de la empresa Sistemas Mecánicos Avanzados (antigua Matrinor). Por otro lado, Gestamp Try Out es otra filial del grupo Gestamp de Muskiz y con unas 50 personas en plantilla, de las cuales "una parte importante presta servicios de manera irregular en la planta de Erandio", ha denunciado.

ELA ha anunciado que va a continuar trabajando para eliminar las "discriminaciones" que sufren las diferentes plantillas del grupo Gestamp. "En 2021 la planta de Muskiz también fue condenada por la negociación de un ERTE, que fue demandado por ELA y también fue anulado por el Tribunal Supremo", ha recordado.