Las ventas de autobuses en Reino Unido acumulan un crecimiento del 18% en el primer semestre

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de autobuses en Reino Unido aumentaron un 17,9% en lo que va de año (hasta junio), con 2.040 unidades, mientras que en el segundo trimestre crecieron un 0,6%, con 1.066 unidades, según datos de la patronal británica The Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT).

En los seis primeros meses del año se matricularon 1.289 minibuses de menos de 6 toneladas, un 8,9% más, mientras que los autobuses de un solo piso crecieron un 84,8%, hasta 573 unidades, pero los de dos pisos se redujeron un 25,9%, con 178 unidades.

En el segundo trimestre, solamente aumentaron las ventas de autobuses de un solo piso (+65,3%), hasta 362 unidades, mientras que las de minibuses se redujeron un 9,7%, con 642 unidades, y las de doble piso se desplomaron un 52,3%, hasta 62 unidades.

En lo que va de año, las marcas más demandas en el mercado británico fueron Ford (794 unidades; +119%), Mercedes-Benz (252 unidades; -32,8%) y Wrightbus (228 unidades; +55,1%).

En el segundo trimestre, Ford también se colocó como la marca más vendida en Reino Unido, con 474 unidades (+76,9%), por delante de Wrightbus, con 131 unidades (+63,8%) y Mercedes-Benz, con 105 unidades (-47,2%).