Las ventas de coches en Reino Unido crecen un 1% en abril, hasta las 134.274 unidades

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de turismos y todoterrenos en el mercado británico alcanzaron un volumen de 134.274 unidades en abril, apenas un 1% de crecimiento en comparación con las 132.990 unidades comercializadas en el mismo mes de 2023, lo que representa el mejor abril desde 2021 para el mercado del Reino Unido, aunque un 16,6% por debajo de los niveles prepandemia, según datos de The Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT).

De este modo, las ventas de turismos en Reino Unido suben por vigésimo primer mes consecutivo, una situación que la organización atribuye a la inversión de flotas en vehículos de última generación.

En el acumulado de lo que va de año, en Reino Unido se han matriculado un total de 679.822 turismos y todoterrenos, un 8,4% más que las 627.250 unidades vendidas en el mismo periodo del año anterior.

Por tipo de motorización, las matriculaciones de vehículos 100% eléctricos en el Reino Unido durante el mes pasado se situaron en 22.717 unidades, un 10,7% más que en abril de 2023, "un mes más brillante" para este tipo de vehículos debido "a los convincentes incentivos fiscales para las empresas".

Mientras tanto, en el acumulado la cifra se situó en 101.031 unidades (+10,6%). La cuota de mercado de este tipo de turismos en Reino Unido hasta abril es del 15,7% (0,3 puntos porcentuales más que un año antes).

En tanto, el número de turismos y todoterrenos híbridos (HEV)matriculados en abril se elevó hasta las 17.538 unidades, un 16,7% más en comparación con los 15.026 ejemplares vendidos en el cuarto mes de 2023. En el acumulado de 2024 se han vendido 91.633 unidades híbridas (+13,3%) y su cuota de mercado se sitúa en el 13,5% (frente al 12,9% del mismo periodo de 2023).

Por otro lado, los híbridos enchufables (PHEV) crecieron en abril un 22,1% en términos interanuales, hasta las 10.493 unidades vendidas, mientras que en el acumulado la cifra se sitúa en 53.052 ejemplares (+31,4%) y la cuota de mercado es del 7,8%, cuando un año antes el peso relativo de este tipo de vehículos era del 6,4%.

El número de matriculaciones de coches diésel en Reino Unido en abril fue de 8.649 unidades, un 25,3% menos en la comparativa interanual, mientras que en el acumulado la cifra de ventas se ubica en 43.304 unidades (-9,8% interanual) y su cuota de mercado baja hasta el 6,8%.

Asimismo, en Reino Unido se vendieron 74.877 turismos de gasolina en el cuarto mes de 2024, un 3,1% menos en términos interanuales, mientras que en el acumulado hasta abril se han comercializado 381.802 unidades (+6,7%) y su cuota de mercado es del 56,2% (0,9 puntos porcentuales menos que en el mismo período del año anterior).

"El mercado de automóviles nuevos continúa creciendo incluso en los meses más tranquilos, impulsado principalmente por la demanda de flotas. Esto es particularmente cierto en el sector de los vehículos eléctricos, donde la ausencia de incentivos gubernamentales para los compradores privados está teniendo un efecto marcado", afirma el director ejecutivo de SMMT, Mike Hawkes.

FORD PUMA, EL MODELO MÁS VENDIDO EN ABRIL EN REINO UNIDO

En cuanto a los modelos más demandados en abril, el Ford Puma repite como líder el mercado británico, con 4.339 unidades vendidas, por delante del Volkswagen Polo (3.413 unidades) y el Audi A3, que cerró el podio con 3.010 unidades.

En cuarta posición se situó el Nissan Qashqai (2.495 unidades), seguido del Volkswagen Golf (2.361 unidades), el Kia Sportage (2.192 unidades), el Volkswagen T-Roc (2.162 unidades), el MG HS (2.073 unidades), el Volvo XC40(2.069 unidades) y el Volkswagen Tiguan (2.004 unidades), que cerró el 'top 10'.

En el acumulado hasta abril, el modelo 'más popular' en Reino Unido es el Ford Puma (19.393 unidades), seguido del Nissan Qashqai (17.050 unidades), y el Kia Sportage, tercero en esta clasificación con 15.824 unidades