Volkswagen Navarra invierte 25,1 millones en mejoras ergonómicas entre 2015 y 2020

PAMPLONA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Volkswagen Navarra ha invertido 25,1 millones de euros en mejoras ergonómicas en el proceso de fabricación entre 2015 y 2020. Con el objetivo de favorecer unas buenas condiciones laborales y preservar la salud de toda la plantilla, la fábrica ha completado en este periodo 23 actuaciones en sus talleres, según ha informado la compañía en un comunicado.

En paralelo a los preparativos para el lanzamiento del nuevo Polo en 2017, y a la posterior adjudicación de la producción de dos nuevos modelos, el Volkswagen T-Cross y el nuevo CUV, cuyo inicio de producción está previsto para septiembre de 2021, Volkswagen Navarra ha explicado que ha aprovechado el periodo 2015-2020 para acometer modificaciones relevantes en todos los talleres de la fábrica, todas ellas orientadas a mejorar la ergonomía de puestos concretos y las condiciones generales de trabajo de sus empleados.

23 TRABAJOS REPARTIDOS POR LOS TALLERES

Desde 2015, Volkswagen Navarra ha completado 23 trabajos diferentes para desarrollar mejoras ergonómicas en sus talleres y en las zonas comunes de fábrica, 2 de ellos en Pintura, 3 en Motores, 8 en Montaje, 2 en Revisión Final y 8 en zonas comunes. Entre todos ellos sumaron una inversión de 25,1 millones de euros.

Las siete medidas encaminadas a mejorar la ergonomía y las condiciones generales de trabajo con mayor coste económico han sido: la climatización del taller de Montaje en 2019 (9 millones de euros), la instalación de transportadores de banda completa en las zonas de ZP7 y ZP8 en 2016 (3 millones de euros), la instalación de transportadores de banda completa en la zona de ZP6 en 2018 (2 millones de euros), las nuevas bandas de acompañamiento en 2016 (1,8 millones de euros), la adecuación de altimetrías en 2017 y en 2020 (1,56 millones de euros), la remodelación de los vestuarios del taller de Motores en 2017 (1,1 millones de euros) y la instalación de pulpos girados en Montaje en 2017 (un millón de euros).

Por su parte, las actuaciones recientemente finalizadas durante la parada de la fábrica en el mes de julio han sido: en Pintura, la colocación de manipuladores de capó y portón en la línea de masillas y la dotación de lijadoras y pulidoras eléctricas; en Motores, la adecuación de la línea de puertas con una ampliación de los tactos; y en Montaje, por el tercer modelo, la instalación de bandas adicionales de acompañamiento y la adaptación de bandas de acompañamiento existentes.

El responsable de Seguridad Laboral de Volkswagen Navarra, Juan Martín Hernández Esparza, explica que "desde Seguridad Laboral, en estrecha colaboración con Producción e Ingeniería de Planificación, trabajamos diariamente para garantizar que las condiciones ergonómicas de los puestos de trabajo están dentro de los parámetros adecuados y en continuo proceso de mejora".

CAMBIOS APRECIADOS EN EL DÍA A DÍA

Félix Mañeru Elrío, de 54 años, trabajador de Revisión Final y con 30 años de experiencia en Volkswagen Navarra, trabaja a diario en los transportadores de banda completa ubicados en las zonas de ZP7 y ZP8, que han supuesto "una mejora importantísima, del 100%", explica.

"Antes había una línea de arrastre, que era la que llevaba el coche, y los trabajadores teníamos que andar, hacia delante y hacia atrás, para trabajar en el coche. Ahora, con la banda completa, yo no me muevo, sino que es la banda la que me lleva a la vez que el coche, lo que me permite hacer mejor el trabajo, acabar menos fatigado la jornada y evitar pequeños golpes o tropiezos. Es un cambio total para trabajar", enfatiza.

Por su parte, Karla Monteiro Carneiro, de 40 años y trabajadora de Montaje, desarrolla su trabajo en la zona de los pulpos girados, en la que se montan las tapas de los bajos de las carrocerías. "Antes trabajábamos, en muchos momentos, con los brazos por encima de la cabeza, y con una fatiga acumulada al final de la jornada muy importante en el cuello, los brazos, los hombros y la espalda", detalla.