Volkswagen prevé duplicar su equipo de TI en India en 2024 y llegar a los 3.500 empleados

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Volkswagen prevé duplicar su equipo de tecnologías de la información (TI) en India (Volkswagen Group Technology Solutions India, VWITS) para finales de 2024 y se ha fijado el objetivo de llegar a 3.500 empleados, según ha informado la compañía.

En concreto, el fabricante alemán prevé reforzar su área de soluciones tecnológicas en India, donde se ubica el centro global de la compañía que brinda soluciones tecnológicas y de TI a Volkswagen, sus diez marcas y a "múltiples compañías regionales".

La decisión de duplicar este equipo de trabajo se ha tomado en el marco de la visita a las instalaciones del centro ubicado en India de Hauke Stars, miembro del consejo de administración de Volkswagen y responsable de TI y digitalización de todo el grupo.

En ese sentido, Stars está manteniendo reuniones con distintos equipos del grupo para compartir su visión del objetivo de Volkswagen denominado 'New IT', "una estructura organizativa y una mentalidad orientadas a habilitar la estrategia 'New auto' del Grupo Volkswagen", que pasa por la transformación de la empresa de un "fabricante de automóviles tradicional a un proveedor de movilidad sostenible basado en software y datos", ha destacado la empresa.

"VWITS juega un papel importante en la estrategia 'New IT'. Establecido en 2016 para aprovechar la competencia y la experiencia de TI disponibles en la India, VWITS ha estado desarrollando y entregando soluciones tecnológicas de vanguardia para varias iniciativas de digitalización en el grupo, creciendo continuamente de 200 a cerca de 1700 personas", ha agregado Volkswagen.

En esa línea, Stars ha incidido en que el objetivo pasa por "empoderar" a VWITS para que asuma la responsabilidad integral de proyectos estratégicos clave que impulsan la creación de valor interna en la compañía.