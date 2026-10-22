Archivo - Volvo aprueba los neumáticos de Continental EcoContact 7 S como equipamiento original para el EX60 - CONTINENTAL - Archivo

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Continental ha recibido la aprobación para el equipamiento original del Volvo EX60 totalmente eléctrico, con el neumático de Continental EcoContact 7 S en las medidas 235/55 R20 para el eje delantero y 255/50 R20 para el eje trasero.

Ambas versiones cuentan con un protector de llanta integrado (FR). Esta zona reforzada en el flanco del neumático reduce el riesgo de dañar la llanta, por ejemplo, ante roces accidentales contra los bordillos.

El EcoContact 7 S es un neumático de verano de carácter deportivo diseñado para ofrecer una baja resistencia a la rodadura, un elevado kilometraje y un reducido nivel de ruido al rodar. Su compuesto de goma optimizado y la propia estructura del neumático ayudan a reducir la resistencia a la rodadura y, por consiguiente, el consumo de energía.

La versión más deportiva del EcoContact 7, la variante 'S' pone especial énfasis en el agarre en mojado y en el comportamiento dinámico. Esto proporciona al EcoContact 7 S un tacto de conducción más directo y reactivo, junto con una mayor adherencia. Además, cuenta con el logotipo distintivo EV-compatible en su flanco, que lo certifica como especialmente indicado para vehículos eléctricos.

Para lograr una eficiencia excepcional, Continental ha aplicado un principio prestado del mundo del golf. La superficie de una pelota de golf está cubierta de pequeños hoyuelos que reducen la resistencia del aire y generan mayor sustentación, permitiéndole viajar más lejos y con mayor precisión. Continental ha trasladado este concepto a los flancos del neumático, donde unas hendiduras similares, denominadas Aerodimples, reducen las turbulencias de aire tras las ruedas. De este modo, se necesita menos energía para mantener el vehículo en movimiento.

El confort acústico fue otra de las prioridades durante su desarrollo. El dibujo específico de la banda de rodadura mitiga el ruido de rodadura, especialmente al circular a bajas velocidades en el tráfico urbano.