Volvo Cars cae un 27% en Bolsa tras anunciar 2.500 despidos para ahorrar 450 millones en costes

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MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Volvo Cars ha arrancado la sesión bursátil de este viernes con una caída del 27% tras anunciar que llevará a cabo una reducción estructural de de aproximadamente 2.500 puestos de trabajo a nivel mundial, de los cuales 2.000 se encuentran en Suecia, con el fin de ahorrar 5.000 millones de coronas suecas (unos 450 millones de euros) adicionales en gastos indirectos y costes variables.

En concreto, estos despidos se realizarán mediante la rescisión de contratos de consultoría, la rotación natural de personal y la aplicación de planes de indemnización específicos para los empleados, junto a otros programas de reducción de costes que la compañía "ya ha implementado con éxito".

Los efectos financieros plenos de estas medidas se materializarán a finales de 2027, momento en el que el gasto indirecto total de la empresa será casi un 25% inferior al del ejercicio fiscal de 2024, según ha explicado este viernes la firma sueca.

"A corto plazo, con volúmenes de ventas muy reducidos, necesitamos reforzar nuestro plan de recuperación con acciones decisivas adicionales, reduciendo nuestro punto de equilibrio y mejorando los flujos de caja para aumentar nuestra resiliencia", ha señalado el presidente y consejero delegado de Volvo Cars, Hakan Samuelsson.

ELEVA SU BENEFICIO PESE A UN MAL DESEMPEÑO EN ASIA

Volvo Cars ha alcanzado un beneficio neto de 29.459 millones de coronas suecas (2.651,31 millones de euros) en los primeros nueve meses del año anterior, lo que equivale a un incremento de sus ganancias del 17,4% respecto al mismo periodo del año anterior.

Los ingresos se han elevado hasta 356.563 millones de coronas (32.090,67 millones de euros), una cifra superior en un 3% interanual a la de los nueve primeros meses de 2025, debido a los incrementos en Europa y Sudamérica y las caídas en Norteamérica y Asia.

En concreto, en el mercado asiático, la cifra de negocio se ha contraído un 29%, mientras que en Norteamérica el descenso ha sido del 3%. De su lado, tanto en Europa como en Sudamérica, la facturación ha crecido un 8%.

En China, Volvo Cars y otras marcas premium tradicionales se enfrentaron a una competencia feroz por parte de nuevas alternativas chinas, además de una fuerte presión sobre los precios. Como resultado, los ingresos de Volvo Cars en China cayeron casi un 50 % interanual. En Estados Unidos, Volvo Cars siguió sufriendo los efectos negativos de los aranceles y la eliminación de los incentivos para la compra de coches eléctricos, lo que afectó negativamente a sus márgenes.