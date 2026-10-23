Volvo Cars gana 2.651 millones de euros hasta septiembre, un 17,4% más que un año atrás

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MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Volvo Cars ha alcanzado un beneficio neto de 29.459 millones de coronas suecas (2.651,31 millones de euros) en los primeros nueve meses del año anterior, lo que equivale a un incremento de sus ganancias del 17,4% respecto al mismo periodo del año anterior.

Los ingresos se han elevado hasta 356.563 millones de coronas (32.090,67 millones de euros), una cifra superior en un 3% interanual a la de los nueve primeros meses de 2025, debido a los incrementos en Europa y Sudamérica y las caídas en Norteamérica y Asia.

En concreto, en el mercado asiático, la cifra de negocio se ha contraído un 29%, mientras que en Norteamérica el descenso ha sido del 3%. De su lado, tanto en Europa como en Sudamérica, la facturación ha crecido un 8%.

Durante este periodo, Volvo Cars ha vendido 141.609 coches en el tercer trimestre, una caída de sus comercializaciones del 10,7% respecto al mismo periodo del año anterior, lo que ha llevado a la compañía a prever que "no cumplirá" con sus previsiones de volumen de venta y flujo de caja para 2026.

Las ventas durante el trimestre se vieron afectadas por un mayor deterioro de las condiciones del mercado en China, donde los volúmenes de la industria continuaron bajo una presión significativa, así como por una recuperación más lenta de lo esperado en Estados Unidos.

Por su parte, el resultado operativo (Ebit) ha sido de 38.510 millones de coronas (3.465,90 millones de euros). Esta cifra es un 7,75% más alta que la registrada por la compañía un año atrás, con un margen Ebit del 10,8% (0,7 puntos porcentuales más).

A su vez, en lo que se refiere al tercer trimestre del año, Volvo Cars ha registrado un beneficio neto de 10.768 millones de coronas suecas (968 millones de euros), un 42% más frente al tercer trimestre de 2025, mientras que las ventas crecieron un 8% interanual.

Las ventas netas aumentaron en todas las regiones, excepto en Asia, donde cayeron un 21% frente a septiembre de 2025. En Norteamérica y Sudamérica se dieron incrementos del 24% y 17%, respectivamente. Mientras, en Europa, el aumento fue del 3%.

"La evolución positiva del Grupo Volvo continuó en el tercer trimestre. Si bien las condiciones del mercado difieren entre regiones y segmentos, nuestro enfoque sigue centrado en aquello en lo que podemos influir", ha destacado el consejero delegado de Volvo Cars, Martin Lundstedt.