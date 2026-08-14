Volvo España se adjudica un contrato del Ejército por 10,7 millones para el suministro de camiones

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MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Volvo España ha ganado un contrato por más de 10,7 millones de euros con el Ejército para el suministro de camiones VPTL versión Vehículo Especial Multiplataforma de Abastecimiento y Recuperación (Vempar), según publica este viernes el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En concreto, la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra ha adjudicado a la empresa de automóviles un contrato por valor exacto de 10.728.560 euros para dicho objeto, por el tipo de procedimiento de adjudicación negociado con publicidad.

El anuncio, fechado a 11 de agosto de 2026 y firmado por el jefe de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico del Ejército, Joaquín Javier González del Castillo, se refiere al establecimiento de un acuerdo marco. La oferta de Volvo Group España SA ha sido la única recibida.

Volvo Car España, la filial de la compañía sueca en el mercado español, se anotó un beneficio de 4,2 millones de euros en su ejercicio de 2025, lo que supone duplicar las cifras registradas por la compañía en 2024 (+110%).

Además, el resultado de explotación (Ebitda) de Volvo en España alcanzó la cifra de 4,9 millones de euros, igualmente duplicando sus números con respecto al mismo periodo del año anterior (+145%), mientras que los ingresos financieros de la sociedad se redujeron en un 62%, hasta 1,12 millones de euros.